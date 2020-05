Cảnh sát Giao thông bắt trộm

(GLO)- Khoảng 11 giờ ngày 6-5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên quốc lộ 25, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Sê phát hiện Trần Thanh Minh (SN 1988, trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) điều khiển xe máy vi phạm tốc độ. Sau khi dừng phương tiện để xử lý, thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, tổ công tác đã đưa người và phương tiện về trụ sở Công an huyện để kiểm tra. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện trong cốp xe máy của Minh có 1 hộp nhựa đựng card điện thoại với tổng trị giá hơn 9,6 triệu đồng. Qua đấu tranh, Minh thừa nhận đó là tài sản có được do trộm cắp.

Đối tượng Trần Thanh Minh. Ảnh: P.C

Theo đó, vào khoảng 10 giờ cùng ngày, Minh điều khiển xe máy từ Phú Thiện về Pleiku. Khi đến địa bàn xã Ia Ake (huyện Phú Thiện), Minh vào quán tạp hóa của anh N.T.C. (SN 1980) hỏi mua 1 card điện thoại loại 20.000 đồng và 60 gói mì tôm. Lợi dụng lúc vợ chồng anh C. đang lấy mì tôm, Minh đã trộm 1 hộp đựng card điện thoại rồi bỏ chạy.

Công an huyện Chư Sê đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Phú Thiện để tiếp tục điều tra xử lý.