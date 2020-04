Gian nan công tác cứu hộ, cứu nạn

(GLO)- Dù luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, nguy hiểm nhưng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh) vẫn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phía sau những lần cứu nạn, cứu hộ là những điều không phải ai cũng biết.

Trưa 20-3-2020, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo về việc cháu Puih Phong (7 tuổi, trú tại làng Klăh, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) trong lúc vui chơi cùng các bạn đã bị mắc kẹt trong một trụ điện rỗng bằng bê tông cốt thép. Ngay lập tức, hàng chục CBCS Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ lên đường đến hiện trường. Trực tiếp có mặt chỉ huy việc giải cứu cháu Phong, Trung tá Đậu Văn Huy-Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-kể lại: “Quá trình triển khai phương án để cứu cháu Phong ra khỏi trụ bê tông cốt thép dày 6 cm, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết nắng nóng, cháu Phong tinh thần hoảng loạn, nhiều giờ kẹt trong trụ bê tông thiếu ô xy nên rất yếu. Trụ bê tông cốt thép hấp thụ nhiệt khá cao, nếu quá trình khoan cắt tính toán không kỹ thì nhiệt tỏa ra từ trụ bê tông sẽ làm cháu Phong bỏng hoặc ngạt khí. Mặt khác, phải đề phòng cháu bị tuột xuống sâu hơn làm công tác cứu nạn thêm khó khăn. Vì vậy, chúng tôi vừa cung cấp ô xy giúp cháu dễ thở và liên tục động viên tinh thần, vừa sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đào đất xung quanh rồi cắt, đục phá trụ bê tông… Sau gần 3 giờ tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp, chúng tôi đã đưa được cháu Phong ra khỏi trụ bê tông an toàn. Khi đó, những người dân có mặt đã đồng loạt vỗ tay chúc mừng cuộc giải cứu thành công. Niềm vui đó, bản thân tôi và đồng đội không thể nào quên được”.

Cháu Puih Phong (làng Klăh, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) được giải cứu khỏi trụ bê tông. Ảnh: H.T

Chứng kiến toàn bộ quá trình cứu nạn, chị Puih Phíu (bác ruột cháu Phong) không khỏi xúc động. “Cháu mới đến ở với tôi được mấy hôm do bố mẹ đi Đà Nẵng chữa bệnh. Nó chơi trốn tìm cùng mấy đứa bạn, khi chui xuống ống bê tông thì bị mắc kẹt. Tôi như chết lặng khi nhìn thấy cháu vừa với tay vừa khóc gọi “Bác ơi! Cứu cháu với!”. Khi các chú Công an cứu cháu lên, mọi người mừng lắm. Suốt đêm hôm đó, tôi không ngủ được, cảm thấy mừng vì cháu thoát nạn”.

Với tính chất công tác đặc thù, CBCS Đội Cảnh sát Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ thường xuyên phải đối mặt với nhiều vụ việc, tình huống, địa hình khác nhau như: tai nạn lao động, tai nạn giao thông, đuối nước, cứu người trong hỏa hoạn… Nhưng dù ở môi trường nào thì họ vẫn luôn phải chạy đua với thời gian để bằng mọi cách tìm kiếm, giành lại sự sống cho những người gặp nạn hoặc tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân một cách nhanh chóng, an toàn nhất để người thân bớt đau lòng.

Điển hình như ngày 29-3 vừa qua, CBCS Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã phối hợp tìm kiếm, vớt 3 thi thể nạn nhân đuối nước và đưa thi thể 1 nạn nhân ngạt khí từ giếng sâu lên bàn giao cho gia đình mai táng. Trung tá Lương Anh Sơn-Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ-chia sẻ: “Lúc 14 giờ 20 phút ngày 29-3, nhận tin báo ông Lê Văn Hùng (53 tuổi, trú tại xã Ia Nhin, huyện Chư Pah) xuống giếng sửa máy bơm rồi tử vong do ngạt khí độc, chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường. Sau gần 1 giờ phối hợp thực hiện phương án sử dụng phương tiện chuyên dụng đẩy khí độc dưới giếng lên và đưa 2 cán bộ có trang bị đồ chuyên dụng thở bằng oxy xuống giếng, phía trên CBCS tích cực hỗ trợ, chúng tôi đã đưa được thi thể nạn nhân lên. Công tác này không khó nhưng đòi hỏi những người thực hiện nhiệm vụ phải có kinh nghiệm, luôn thận trọng để đảm bảo an toàn”.

Sau nhiều giờ triển khai các biện pháp, CBCS, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh giải cứu cháu Puih Phong ra khỏi trụ bê tông. Ảnh: H.T

Cũng theo Trung tá Sơn, vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, khoảng 20 phút sau, khi CBCS đang vệ sinh các phương tiện, máy móc thì nhận tin báo xảy ra tai nạn lật thuyền tại hồ thủy điện An Khê-Ka Nak (thuộc thôn An Xuân 1, xã Xuân An, thị xã An Khê) khiến 3 thanh niên trú tại TP. Pleiku tử vong. Ngay lập tức, Đội cắt cử CBCS đảm bảo quân số trực tại đơn vị, đồng thời xuống hiện trường phối hợp cùng CBCS Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tìm kiếm, vớt thi thể nạn nhân.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật thuyền, Trung tá Đậu Văn Huy cho biết: “Chứng kiến cảnh tượng các thanh niên tử vong trong vụ lật thuyền, mọi người có mặt đều cảm thấy xót xa. Những lúc như thế, CBCS trong đơn vị càng phải phát huy tinh thần trách nhiệm. Sau nhiều giờ tích cực phối hợp tìm kiếm, chúng tôi đã đưa thi thể các nạn nhân lên bờ. Hoàn thành nhiệm vụ về đến đơn vị, CBCS đều thấm mệt. Chúng tôi kịp thời động viên tinh thần và yêu cầu anh em tiếp tục bắt tay vào công tác vệ sinh, bảo dưỡng các dụng cụ, trang-thiết bị, phương tiện chuyên dụng, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có vụ việc xảy ra”.