Xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Nhà máy Đường An Khê

(GLO)- Ngày 23-3, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo kết luận buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh với lãnh đạo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi về việc xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân quanh khu vực Nhà máy Đường An Khê.





Trước đó, nước xả thải của Nhà máy Đường An Khê chảy thẳng vào ruộng của dân. Ảnh: Hà Phương

Trước đó, tại buổi làm việc ngày 19-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông và lãnh đạo Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi thống nhất thực hiện một số nội dung nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm của Nhà máy Đường An Khê. Theo đó, UBND thị xã An Khê khẩn trương xây dựng phương án cụ thể, chi tiết để thực hiện thỏa thuận di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường xung quanh khu vực hoạt động của nhà máy. Ủy ban nhân dân thị xã An Khê cùng Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, Nhà máy Đường An Khê chủ động triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ của địa phương, của Công ty theo quy định pháp luật về đất đai, tài chính và các quy định khác có liên quan.



Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND thị xã An Khê, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi, Nhà máy Đường An Khê và các cơ quan có liên quan hướng dẫn quy trình thủ tục tạo điều kiện mở rộng diện tích của Nhà máy và vùng nguyên liệu mía theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thị xã An Khê và xã Thành An thông báo cho nhân dân biết kết quả buổi làm việc, vận động tuyên truyền, giải thích thuyết phục người dân trong thời gian thực hiện phương án xử lý không có những hành vi quá khích, vi phạm pháp luật.



Về phía doanh nghiệp, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi chịu trách nhiệm về các khoản chi phí triển khai thực hiện phương án di dời theo các chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, có văn bản ủy quyền để đại diện Nhà máy Đường An Khê làm việc với chính quyền địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai phương án đúng quy định.



MINH NGUYỄN