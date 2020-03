Tông vào ô tô đang đỗ, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 3-3, trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tổ 4 (phường Ngô Mây, thị xã An Khê) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong tại chỗ.

Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm trên, anh Đoàn Vương Cảnh (SN 1991, trú tại thôn Tường Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển xe mô tô 77L1-528.02 lưu thông hướng từ Gia Lai đi Bình Định. Đến địa điểm trên, xe của anh Cảnh va chạm với xe ô tô tải 47C-171.13 do Khổng Anh Quí (SN 1995, trú tại An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê) điều khiển đỗ bên đường phía trước cùng chiều. Hậu quả, anh Cảnh tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lái xe mô tô không chú ý quan sát.