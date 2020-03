Gia Lai: Dự án đang thi công, biến thành "bãi đáp" của con nghiện

Dự án bờ kè chống sạt lở suối Hội Phú (đoạn đi qua phường Hội Phú, TP.Pleiku, Gia Lai) đang thi công dang dở, thì bỗng dưng biến thành “bãi đáp” cho các con nghiện. Sự việc trên, khiến người dân lo lắng…









Người dân sinh sống gần dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú, phường Hội Phú (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) liên tục phản ánh về tình trạng nhiều thanh niên thường xuyên tụ tập hút chích, vứt kim tiêm vung vãi trên mặt cầu, dưới lòng suối... gây hoang mang, lo lắng và thậm chí khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.



Lần theo phản ánh của người dân, chúng tôi tận thấy hàng chục kim tiêm, bình đựng nước cất đã qua sử dụng nằm vương vãi khắp nơi, gây nguy hiểm cho người qua lại cũng như các công nhân đang thi công tại đây.





Kim tiêm nằm vương vãi khắp nơi tại dự án đang thi công.



Bà N.T.T. người dân sống tại đường Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku) lo lắng: “Trước đây do chưa có dự án, cỏ cây mọc um tùm nên chưa thấy xuất hiện kim tiêm vứt vương vãi khắp nơi. Từ khi có dự án bờ kè suối Hội Phú thì các con nghiện lợi dụng “mặt bằng” để tụ tập chích hút. Thỉnh thoảng vào buổi trưa chúng tôi vẫn thấy một số con nghiện đi lại nơi đây. Chúng tôi hoang mang, lo lắng, nhất là mấy ngày nay trẻ con trong xóm được nghỉ học, các cháu hay ra sau nhà chơi. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho tất cả người dân mà còn ảnh hưởng đến an trật tự tại địa phương”.



Còn anh Nguyễn Văn Khánh, người dân trú tại phường Ia Kring cho biết: “Tôi cùng một số người bạn thường lên đây câu cá vào mỗi dịp cuối tuần, có hôm đang ngồi câu cá thấy xuất hiện vài người đàn ông tụ tập có dấu hiệu chích hút. Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng sớm có biện pháp ngăn chặn, giải quyết triệt để”.



Bà Ngô Thị Xuân Hồng - Chủ tịch UBND phường Hội Phú (TP.Pleiku, Gia Lai) cho biết đã nắm được thông tin phản ánh từ người dân: "Do dự án kè chống sạt lở suối Hội Phú là nơi vắng người, cây cối rậm rạp nên ở đây thường xuyên xuất hiện nhiều thanh niên tụ tập hút chích rồi vứt kim tiêm khắp nơi. Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo Công an, tổ dân phố đi tuần tra, kiểm tra dọn dẹp kim tiêm đồng thời tuyên truyền cho người dân cẩn thận hơn khi qua lại khu vực này. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng mong muốn dự án mau chóng hoàn thành để có điện đường, dân cư tập trung đông hơn... phần nào hạn chế bớt được tình trạng tập trung nghiện hút”.



Được biết, vào tháng 8.2014, UBND tỉnh Gia Lai đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng suối Hội Phú, TP Pleiku, bổ sung dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở suối Hội Phú. Đây là một trong những dự án trọng điểm tại TP Pleiku. Tổng mức đầu tư ban đầu cho dự án này là 240 tỷ đồng, trong đó chi phí dành cho đền bù giải phóng mặt bằng 34,6 tỷ đồng…

https://laodong.vn/ban-doc/gia-lai-du-an-dang-thi-cong-bien-thanh-bai-dap-cua-con-nghien-790394.ldo

Theo Khai Nguyên (LĐO)