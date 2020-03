(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án Mai Thế Dũng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2020 tại địa bàn tỉnh Gia Lai.



Quá trình điều tra đến nay xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 1-2020 đến tháng 2-2020, đối tượng Mai Thế Dũng (SN 1987, trú tại hẻm 30 Trần Cao Vân, phường Thống Nhất, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã thu thập thông tin về thân nhân, mối quan hệ bạn bè của một số bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai. Sau đó, gọi điện thoại cho những người này, giả danh là bị can, hỏi vay, mượn tiền để bồi dưỡng cho cán bộ trong trại tạm giam để được tạo điều kiện trong quá trình giam giữ. Do tin tưởng là thật nên nhiều người đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng khác nhau theo hướng dẫn của Mai Thế Dũng, để Mai Thế Dũng chiếm đoạt.



Căn cứ Điều 05, Điều 141-Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;



Để phối hợp tìm người bị hại phục vụ công tác điều tra, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ mở rộng vụ án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo rộng rãi cho quần chúng nhân dân biết, ai là người bị hại của những vụ án có thủ đoạn như trên thì liên hệ Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng Cảnh sát Hình sự)-Công an tỉnh Gia Lai (SĐT: 0694329148, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) gặp điều tra viên Đông Duy Phòng (SĐT: 0905551005), cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ án để Cơ quan Điều tra giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.