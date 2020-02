Vụ 2 người tử vong trong xe ô tô bốc cháy: Tang thương xóm nhỏ

(GLO)- Sáng 6-2, một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (đoạn thuộc địa phận làng Rô, xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) thì bốc cháy khiến 2 người tử vong. Từ thông tin ít ỏi trên báo chí và mạng xã hội, nhiều người dân xã Chư Pơng (huyện Chư Sê) bàng hoàng, đau đớn khi nhận ra người quen.

Nỗi đau đầu năm

Căn nhà và cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình anh Trần Văn Mạnh (SN 1977) và chị Dương Thị Phượng (SN 1988) nằm ngay bên con đường dẫn từ trung tâm xã Chư Pơng tới thôn Đoàn Kết. Ngay chiều 6-2, khi chúng tôi cùng các cán bộ xã Chư Pơng đến nơi, khoảnh sân rộng phía trước nhà đã rất đông họ hàng và bà con chòm xóm. Bà Vũ Thị Bảy-Phó Bí thư chi bộ thôn Đoàn Kết-ngân ngấn nước mắt nói: “Anh chị ấy có về đây được nữa đâu. Nhà cửa im ỉm, nhìn thương quá. Bà con làng xóm đến đây coi như tưởng nhớ, chia buồn”.

Trong tiết trời nắng hanh hao nhưng lạnh đến se sắt, nhiều phụ nữ trong thôn thường ngày vẫn qua lại thân thiết với gia đình chị Phượng ngồi túm tụm. Họ kể lại với nhau những câu chuyện liên quan đến đôi vợ chồng xấu số này. “Hôm qua, mọi người còn điện hỏi han nhau vì nhiều người đợi vợ chồng anh Mạnh vào để lấy phân bón và thanh toán tiền nông sản. Vợ chồng anh Mạnh còn khoe ngày mai sẽ tới nơi. Có ai ngờ...”-bà Bảy nói.

Người dân thôn Đoàn Kết (xã Chư Pơng, huyện Chư Sê) đến chia buồn với gia đình anh Mạnh, chị Phượng chiều 6-2. Ảnh: L.H

Mùng 1 Tết, vợ chồng anh Mạnh và 3 người con đưa nhau về quê ăn Tết bằng xe riêng của gia đình. Đó là chiếc xe hiệu Mitsubishi Xpander BKS 81A-192.15 mà anh chị mới mua hồi cuối năm 2019. Ông Dương Hữu Thiện-chú ruột chị Phượng-cho biết: “Gia đình Mạnh-Phượng cùng các con ghé ăn Tết ở quê ngoại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, sau đó mới di chuyển về quê nội ở Thái Bình. Do dịch bệnh nCoV, 3 đứa con được nghỉ học thêm ít hôm nên vợ chồng về trước, để các cháu ở lại chơi thêm với ông bà nội. Ai ngờ, về tới Quảng Nam thì xảy ra chuyện”.

Không để các vấn đề phức tạp nảy sinh

Trước đó, theo thông tin được công bố trên báo chí, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận: Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6-2, người dân làng Rô (xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) đã nghe tiếng nổ lớn, sau đó phát hiện chiếc ô tô con BKS 81A-192.15 bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn. Sau nhiều giờ xác minh, đến trưa cùng ngày, danh tính 2 nạn nhân bước đầu được xác định là anh Trần Văn Mạnh cùng vợ là chị Dương Thị Phượng (đăng ký thường trú tại thị trấn Chư Sê), tuy nhiên, gia đình làm ăn, sinh sống chủ yếu tại thôn Đoàn Kết, xã Chư Pơng.

Vợ chồng anh Mạnh là chủ đại lý kinh doanh nông sản khá lớn tại địa phương, có nhiều người dân ký gửi, trao đổi, mua bán nông sản. Vợ chồng anh cũng có mối quan hệ làm ăn kinh tế với nhiều tổ chức, cá nhân. Do vậy, khi xảy ra vụ tai nạn, dự lường trước các vấn đề phức tạp có thể nảy sinh, chính quyền xã Chư Pơng đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ gia đình nạn nhân khi cần thiết cũng như ổn định tình hình, tâm lý người dân địa phương. “Tai nạn rủi ro là điều không ai mong muốn trong cuộc sống. Trước mắt, chính quyền và lực lượng Công an xã đã đến nơi nắm tình hình; đồng thời bố trí lực lượng, huy động thêm cán bộ thôn túc trực để hỗ trợ kịp thời cho gia đình khi cần thiết cũng như bảo vệ tài sản, hiện trạng gia đình nạn nhân trong lúc chờ các cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể hơn”-ông Nguyễn Công Thuần-Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch UBND xã Chư Pơng-thông tin.

Được biết, trong chiều 6-2, một số người dân, tổ chức có mối quan hệ làm ăn kinh tế với gia đình nạn nhân đã liên hệ chính quyền địa phương để trình báo. Ông Thuần cho biết thêm: “Tất cả các trường hợp này, chúng tôi hướng dẫn thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Trước chuyện không may xảy ra đến với gia đình nạn nhân, mọi người đều cảm thông và bình tĩnh xử lý, chưa xảy ra tình huống phức tạp. Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo Công an xã, cán bộ thôn theo dõi sát tình hình; nếu có phát sinh tình huống phức tạp phải báo cáo để có giải pháp can thiệp sớm”.

Về phía gia đình nạn nhân, ông Thiện bày tỏ: “Nhìn ảnh vợ chồng cháu sau vụ tai nạn, tôi đau lòng quá. Cuộc sống những tưởng cứ thể êm đềm trôi, ai ngờ chỉ sau tích tắc, 3 đứa nhỏ bỗng rơi vào cảnh mồ côi. Khi nghe tin, biết bao người cầu mong điều đó chỉ là nhầm lẫn. Thế nhưng, điều kỳ diệu vẫn không xảy ra. Vì điều kiện làm ăn, vợ chồng Mạnh giao dịch với nhiều người, mặc dù rất uy tín, không có điều tiếng gì nhưng khó tránh khỏi liên quan đến quyền lợi với người này, người khác. Nhưng trong tình cảnh này, gia đình chúng tôi rất mong mọi người bình tĩnh, mọi chuyện sẽ có pháp luật can thiệp để đảm bảo. Trước mắt, mọi người để gia đình chúng tôi lo hậu sự cho 2 cháu được tươm tất, trọn nghĩa trọn tình”.