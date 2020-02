Tông vào máy xúc, 1 thanh niên tử vong

(GLO)- Khoảng 23 giờ ngày 12-2, tại Km 147+200 trên quốc lộ 25 đoạn thuộc thôn Glung Mơ Lan, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Non tử vong tại chỗ. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm trên, Rmah Non (SN 2004, trú tại thôn Glung Mơ Lan) điều khiển xe máy BKS 81D1-155.29 theo hướng từ Phú Thiện-Chư Sê đã tông vào xe máy xúc lật lưu thông cùng chiều phía trước.

Vụ va chạm mạnh khiến Non tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Được biết, Non hiện chưa có giấy phép lái xe mô tô. Công an huyện Phú Thiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.