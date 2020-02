Phát miễn phí 2.000 chai nước rửa tay khô nano bạc phòng-chống Covid-19

(GLO)- Sáng 23-2, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Sở Kế hoạch-Đầu tư, Trường THPT Chuyên Hùng Vương, nhóm tình nguyện Fly To Sky, Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thành Đoàn Pleiku đã phối hợp tổ chức lễ phát động Chiến dịch phát miễn phí “Nước rửa tay khô nano bạc” phòng-chống dịch do virus corona (Covid-19).

Thành viên nhóm tình nguyện Fly To Sky hướng dẫn quy trình sát khuẩn tay bằng dung dịch có cồn theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại lễ phát động. Ảnh Phan Lài

Tại lễ phát động, các thành viên nhóm tình nguyện Fly To Sky hướng dẫn quy trình sát khuẩn tay bằng dung dịch có cồn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cách bảo quản nước rửa tay khô nano bạc cho hơn 50 đoàn viên, thanh niên thuộc Thành Đoàn Pleiku để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Đồng thời, nhóm tình nguyện Fly To Sky đã phát 1.000 chai nước rửa tay trước cổng trường Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Đoàn viên thanh niên thuộc Thành Đoàn Pleiku, Sở Kế hoạch- Đầu tư và Công ty TNHH Vận tải và Du lịch Thuận Tiến Gia Lai đã cấp phát 1.000 chai nước rửa tay cho người dân tại Trung tâm Thương mại Pleiku, chợ Bà Định, chợ Phù Đổng và bến xe Đức Long Gia Lai.

Đoàn viên, thanh niên phát nước rửa tay miễn phí cho người dân tại Trung tâm Thương mại Pleiku. Ảnh: Phan Lài

Được biết, số nước rửa tay khô nano bạc này do nhóm tình nguyện Fly To Sky và Trường THPT Chuyên Hùng Vương pha chế; các hóa chất điều chế có kiểm định nguồn gốc rõ ràng; công thức và quy trình pha chế tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn và hướng dẫn của tổ chức Y tế thế giới (WHO).