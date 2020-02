Phao tin 33 người chết vì virus corona, cô gái bị phạt 10 triệu đồng

C.T.N.H., 29 tuổi, ngụ TP Cần Thơ đưa tin sai sự thật có 33 người chết vì virus corona ở Bệnh viện Chợ Rẫy lên Facebook vừa bị xử phạt 10 triệu đồng.



Chống dịch, chống cả thông tin giả

Khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin giả mạo về virus corona

Gia Lai: Xử phạt một phụ nữ vì báo tin giả bị cướp 300 triệu đồng

H. bị xử phạt 10 triệu đồng - Ảnh: CHÍ HẠNH





Ngày 18-2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ đã ký quyết định xử phạt C.T.N.H. (29 tuổi, ngụ phường Hưng Phú, quận Cái Răng, Cần Thơ) 10 triệu đồng về hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP.



Ngày 17-2, ngành chức năng phát hiện H. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ thông tin tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) có 33 người chết do dịch COVID-19. Thông tin sai sự thật này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội.



Cơ quan an ninh TP Cần Thơ đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác minh, mời H. lên làm việc.



H. thừa nhận đã xem thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội và cảm thấy lo lắng nên chia sẻ để mọi người có ý thức phòng chống chứ không có mục đích khác.



"Bản thân tôi không ý thức được đây là thông tin sai sự thật, sau khi được nhắc nhở, tôi đã gỡ bỏ" - H. nói tại buổi tống đạt quyết định xử phạt.



Theo CHÍ HẠNH (TTO)