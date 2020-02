Gia Lai: Phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin giả 4 nông dân tự tử

(GLO)- Sáng 5-2, Công an huyện Krông Pa (Gia Lai) cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính Phan Hồng Dung (SN 1984, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) với số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật” lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận cho quần chúng nhân dân.

Bác thông tin 4 nông dân tự tử vì giá dưa hấu thấp

Chị Dung đã xóa bài viết đồng thời đăng cải chính xin lỗi. Ảnh: Văn Ngọc





Theo thông tin ban đầu, Dung là người thu mua dưa hấu trên địa bàn huyện Krông Pa. Vì ảnh hưởng của dịch corona bùng phát tại Trung Quốc nên việc bán dưa hấu của nông dân tại địa bàn huyện Krông Pa cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nắm được tình hình trên, chiều 4-2, Dung đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội facebook qua tài khoản của mình có tên “Phan Hồng Dung” trong đó có đoạn: “Đêm qua tại Đất Bằng, Phú Túc đã có 4 người dân uống thuốc sâu vì dưa hấu, may là đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng”. Với thông tin gây sốc này, bài viết đã thu hút hàng chục ngàn lượt chia sẻ ngay trong chiều và tối 4-2.



Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Krông Pa đã cử lực lượng xác minh và khẳng định rằng trên địa bàn không xảy ra vụ việc 4 người uống thuốc sâu tự tử. Đồng thời đơn vị cũng nhanh chóng xác minh người đăng bản tin này chính là Dung nên đã tiến hành mời đến làm việc. Tại Công an huyện, Dung đã thừa nhận là người tung tin thất thiệt trên lên tài khoản cá nhân. Nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, Dung đã tiến hành gỡ bỏ bài viết, xin lỗi và đính chính lại thông tin sai sự thật, cam kết không tái phạm.



VĂN NGỌC