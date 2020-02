Bằng mọi giá bạn phải vào đại học?

Bằng đại học không quan trọng bằng nỗ lực trong công việc



Vấn đề lớn nhất của Đài Loan là việc coi trọng bằng cấp quá mức. Trên thực tế, bằng đại học không quan trọng bằng nỗ lực trong công việc và chọn công việc phù hợp với mình. Có rất nhiều công việc không cần bằng đại học hay cao đẳng, nhưng lại cần có những kỹ năng khác, đặc biệt là những kỹ năng có thể học được ở các trường nghề. Làm tốt những công việc này vẫn có thể dễ dàng có được thu nhập ổn định để chăm lo cho gia đình.



Tuy nhiên, do quá nhiều người coi trọng bằng cấp mà hiện nay nhiều gia đình cố gắng bằng mọi giá để con cái họ có được bằng đại học. Điều này không chỉ xảy ra ở Đài Loan mà còn có thể thấy ở các nước phương Tây.



Chính vì đề cao bằng cấp mà Đài Loan, cũng như các nước khác trong khu vực như Nhật Bản, Trung Quốc, hay Việt Nam, có một kỳ thi quốc gia vô cùng căng thẳng trước khi học sinh bước vào đại học. Dù mới 18 tuổi, những học sinh này đã phải cố gắng hết sức nhằm đạt được kết quả tốt để vào trường học tốt nhất trong sự kỳ vọng của cha mẹ, ông bà. Trong khi đó, có không ít học sinh không thật sự hứng thú với việc tiếp tục theo học đại học, thay vào đó họ muốn theo đuổi những ước mơ khác.



Nói cách khác, hệ quả của việc coi trọng bằng cấp ở Đài Loan là nhiều học sinh dù không thiết tha đi học vẫn tiếp tục theo đuổi bằng đại học, trong khi nhiều học sinh khác dù muốn học đại học lại không được học do kỳ thi cạnh tranh quá khốc liệt.



Suy nghĩ của một xã hội về giáo dục không thể thay đổi ngay nhưng với thời gian, tôi tin rằng các thế hệ sau sẽ trở nên cởi mở hơn với các cơ hội họ có. LU LING KAI (người Đài Loan) - Hà My ghi