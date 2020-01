Tai nạn giao thông được kéo giảm dịp Tết

(GLO)- Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã được kéo giảm về số vụ.



Theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 22 đến 29-1), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 vụ TNGT, làm 5 người chết, 7 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm 1 vụ, không tăng không giảm số người chết nhưng tăng 6 người bị thương. Trong số này có 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và 1 người bị thương nặng xảy ra vào lúc 18 giờ 45 phút ngày 24-1 (tức 30 Tết) tại đường liên xã thuộc địa phận thôn 1, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê. Thời điểm trên, anh Nguyễn Đình Sơn (SN 1978, trú tại thôn Mỹ Thạch 1, thị trấn Chư Sê) điều khiển xe máy BKS 81N5-2585 đi theo hướng từ xã Ia Ko qua xã Ia Glai thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 81P1-246.69 đi ngược chiều. Trên chiếc xe này có Huỳnh Công Trình (SN 2002) và Mai Ngọc Trầm (SN 2004, cùng trú tại xã Ia Hlốp), hiện chưa rõ người điều khiển. Vụ tai nạn khiến anh Sơn tử vong tại chỗ, Trầm tử vong trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện còn Trình bị chấn thương sọ não, xuất huyết não, nứt hộp sọ, gãy xương gò má; 2 phương tiện cũng bị hư hỏng nặng. Được biết, cả Trình và Trầm đều chưa có giấy phép lái xe. Khi nhập viện, Trình có dấu hiệu của việc sử dụng rượu bia.





Một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại TP. Pleiku trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: L.G

Đến 21 giờ ngày 25-1 (tức mùng 1 Tết) tại Km 201+390 quốc lộ 19B (thuộc địa phận thôn Thanh Bình, xã Bình Giáo, huyện Chư Prông), Kpă Nhin (SN 2005, trú tại xã Ia Din, huyện Đức Cơ) điều khiển xe máy BKS 81C1-122.34 hướng từ huyện Đức Cơ đi TP. Pleiku đã tông vào xe máy không có BKS do Siu El điều khiển chở theo Rơ Lan Diêng (cùng SN 2007, cùng trú tại làng Bạc, xã Bình Giáo). Hậu quả, anh Diêng bị thương nặng rồi tử vong tại bệnh viện, Nhin và El cũng bị thương nặng. Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do Nhin đi không đúng phần đường, cũng chưa có giấy phép lái xe.



Cũng trong ngày 25-1, vào khoảng 13 giờ 40 phút, trên địa bàn huyện Đak Đoa đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, anh Lêng (SN 1999, trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) điều khiển xe máy BKS 81P7-7826 lưu thông trên quốc lộ 19D, khi đến Km 23+100 thuộc địa phận làng Tul Đa, xã Đak Sơ Mei thì xảy ra va chạm với xe máy không có BKS do anh Hung (SN 2000, trú tại làng Gỗ, xã Đak Sơ Mei) điều khiển đi theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh Hung bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, gãy hở 2 xương cẳng tay và tử vong trên đường đi cấp cứu; anh Lêng cũng rơi vào tình trạng nguy kịch. Bước đầu xác định, anh Hung điều khiển xe đi không đúng phần đường quy định. Qua kiểm tra, lực lượng Công an cũng xác định tại thời điểm xảy ra tai nạn, anh Lêng có nồng độ cồn trong máu.



Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 22-1, trên địa bàn xã Chư Mố, huyện Ia Pa đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe máy không BKS do Nay Lúc điều khiển chở theo Rơ Ô Star (cùng SN 2004, trú tại xã Chư Mố) đã va chạm với xe máy do Ksor Non (SN 1995, trú tại xã Chư Mố) điều khiển. Hậu quả, Lúc bị thương nặng rồi tử vong tại bệnh viện; Star và Non cũng bị thương.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công an tỉnh đã huy động 100% lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là những vị trí có mật độ giao thông cao. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện, lập biên bản 731 trường hợp vi phạm, tạm giữ 168 phương tiện, 226 giấy tờ các loại, tước 1 giấy phép lái xe, xử phạt 315 trường hợp với số tiền 169,4 triệu đồng.

