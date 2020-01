Nguy cơ vỡ nợ tiền tỷ tại Ia Grai

(GLO)- Vì tin tưởng vợ chồng ông Phan Văn Cường (SN 1970, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai, Gia Lai), nhiều người ở cùng địa phương đã cho vay tiền và ký gửi nông sản với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Mới đây, vợ chồng ông Cường bỗng dưng “bặt vô âm tín” khiến người dân bàng hoàng lo mất tài sản.

Ngày 17-1, UBND huyện Ia Grai đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ việc có dấu hiệu vỡ nợ trên địa bàn. Theo xác minh ban đầu của ngành chức năng, ông Phan Văn Cường nhận ký gửi 50,1 tấn cà phê tươi, 2,5 tấn cà phê nhân và vay mượn hơn 1,4 tỷ đồng của 15 hộ dân trên địa bàn xã Ia Yok. Tuy nhiên, ngày 14-1, ông Cường cùng gia đình đã đi khỏi địa phương. Nhiều chủ nợ không liên lạc được và không biết ông Cường đi đâu.

Ngôi nhà của gia đình ông Cường hiện đã khóa cửa. Ảnh: L.V.N

Theo ghi nhận của P.V, hàng chục hộ dân tại xã Ia Yok đang rất hoang mang, lo mất tài sản. Bà Lê Thị Lơi (thôn Chư Hậu 5) cho hay, ông Cường làm nghề thợ rèn còn vợ ông làm công nhân của một công ty cà phê trên địa bàn. Khoảng 1 năm gần đây, vợ chồng ông Cường đứng ra nhận ký gửi nông sản của người dân trong xã. Khi người dân thu hoạch, gia đình ông Cường tiến hành thu mua. Người dân ký gửi nông sản sẽ cắt giá ở thời điểm bất kỳ theo ý muốn. Bên cạnh đó, do nhà ở đối diện Phòng Giao dịch Ia Sao của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai nên thời gian qua, vợ chồng ông Cường còn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng để hưởng tiền chênh lệch. “Nhà tôi cách nhà ông Cường có mấy căn. Nghĩ hàng xóm làm ăn bao năm nay có xảy ra chuyện gì đâu nên tôi đã thế chấp tài sản vay ngân hàng giùm cho ông Cường 205 triệu đồng. Cách đây hơn 2 tháng, tôi có hỏi lấy lại tiền để mua đất cho con trong TP. Hồ Chí Minh thì ông Cường nói thư thư để Tết trả. Gần đây, ông Cường hẹn lại đến 20 tháng Chạp sẽ trả. Tôi phải mượn tiền của người khác để trả tiền mua đất. Vậy mà giờ vợ chồng ông Cường cùng con cái đã bỏ đi, chúng tôi không biết đường nào mà tìm”-bà Lơi chia sẻ.

Cũng rơi vào hoàn cảnh như bà Lơi, gia đình bà Nguyễn Thị Dung (thôn Chư Hậu 5) đã cho vợ chồng ông Cường vay 485 triệu đồng. Bà Dung buồn bã kể: “Cùng làng xóm với nhau nên tôi mới tin tưởng trao số tiền lớn như vậy chứ. Ông Cường hẹn tôi đến 20 tháng Chạp sẽ trả tiền. Giờ vỡ lở ra mới biết, chỉ trong thời gian ngắn mà vợ chồng ông Cường vay của rất nhiều người. Khổ nhất là mấy hộ ký gửi cà phê, thu hoạch được bao nhiêu đều ký gửi hết cho vợ chồng ông Cường. Giờ họ lấy tiền mua sắm đồ Tết cho con cái mà tình cảnh ra thế này”.

Theo bà Lơi, sáng 14-1 (tức 20 tháng Chạp), theo lời hẹn, bà ghé qua nhà ông Cường để lấy tiền thì thấy đóng kín cửa. Bà lập tức gọi điện cho vợ chồng ông Cường nhưng không liên lạc được. Bà nhờ người thân của ông Cường gọi điện thì cũng không được. “Vợ chồng ông Cường có 2 đứa con nhỏ còn đang đi học. Mới đây, khi chúng tôi dò hỏi thì biết họ đã làm hồ sơ xin chuyển trường cho 2 đứa nhỏ rồi. Mảnh đất của vợ chồng ông Cường cũng đã sang nhượng cho người khác. Khi mở cửa nhà ông Cường, chúng tôi đều tá hỏa thấy tài sản đã được vận chuyển đi từ bao giờ. Hàng xóm đều không ai hay biết việc vợ chồng ông Cường bỏ đi. Chắc họ có âm mưu bỏ trốn từ trước thì mới chuẩn bị như vậy. Giờ chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc vì gia đình ông Cường rõ ràng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chúng tôi”-bà Lơi nói.

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, UBND huyện Ia Grai đã chỉ đạo Công an huyện chủ trì, phối hợp với UBND xã Ia Yok bố trí lực lượng tại khu vực nhà ông Cường, không để xảy ra điểm nóng. Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu Công an huyện tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin vụ việc, làm việc với những người liên quan nắm cụ thể tình hình, kịp thời báo cáo diễn biến vụ việc để theo dõi, chỉ đạo; đồng thời chỉ đạo UBND xã Ia Yok hướng dẫn những người có liên quan đến vụ việc tiến hành các thủ tục khởi kiện ra Tòa án theo đúng quy định của pháp luật.