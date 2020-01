(GLO)- Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai thông báo phân công trực đảm bảo an toàn giao thông, vận chuyển hành khách; tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông và bảo vệ cơ quan trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.







>> Xem Thông báo tại đây







Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông (ảnh internet)

GLO