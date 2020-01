Chết do va chạm với người say xỉn điều khiển xe máy

(GLO)- Trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là em Ksor Linh (SN 2002, trú tại thôn Glung A, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện). Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ 20 phút ngày 4-1 trên quốc lộ 25 đoạn qua tổ 12, thị trấn Phú Thiện. Thời điểm trên, Ksor Linh điều khiển xe máy BKS 81B1-988.89 lưu thông theo hướng từ huyện Phú Thiện đi thị xã Ayun Pa thì va chạm với xe máy BKS 81D1-119.12 đi ngược chiều do Đặng Ksor Thị Thu Huệ (2003, trú tại tổ 12, thị trấn Phú Thiện) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn khiến Linh tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Vụ tai nạn khiến Linh bị thương nặng đến ngày 5-1 thì tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Huệ chỉ bị xây xát nhẹ. Thời điểm này Huệ có biểu hiện say xỉn nên lực lượng Công an đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn. Qua đó cho kết quả Huệ có mức nồng độ cồn 0,653 mg/l khí thở, cao nhất trong khung xử phạt đối với xe mô tô. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng xác định cả 2 đều chưa có giấy phép lái xe mô tô.