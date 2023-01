Lâm Đồng: Phục hồi điều tra vụ lâm tặc hành hung người tố phá rừng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm và Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích.”

Diện tích rừng cộng đồng liên tục bị phá, lấn chiếm và hình thành các nhà vườn trồng cây nông nghiệp như càphê, bơ, chanh dây... trên đất lâm nghiệp. Ảnh: TTXVN

Ngày 5-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm số 01/QĐ-ĐTTP và Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 03/QĐ-ĐTTP về tội phạm “Cố ý gây thương tích” trong vụ việc ông Lê Văn Ba ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm bị một số đối tượng hành hung khi đang quay phim, chụp ảnh bằng chứng của nhóm tội phạm phá rừng.

Đáng chú ý, trước đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm đưa nạn nhân đi trưng cầu giám định pháp y, nhưng tỷ lệ thương tật chỉ có 3%, chưa thể khởi tố hình sự.

Cụ thể, theo Thông báo số 03/TB-ĐTTH ngày 5/1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm cho biết đã nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Ngày 8/7/2022, ông Lê Văn Ba (sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) đến Công an xã Lộc Phú trình báo về việc ông bị đánh sau khi tố giác người khác về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản;” xảy ra ngày 8/7/2022 tại lô a, khoảnh 6, tiểu khu 438A thuộc thôn 4, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã tiến hành giải quyết tố giác về tội phạm.

Kết quả giải quyết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã ra Quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm và Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự đối với vụ việc nêu trên.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã thông tin vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 8/7/2022, ông Lê Văn Ba phát hiện nhiều cây thông tại khu vực khoảng 6, tiểu khu 438a thuộc xã Lộc Phú bị đốn hạ, nên đã trình báo Ủy ban Nhân dân xã Lộc Phú và Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm.

Để lưu tại bằng chứng, ông Ba đã dùng điện thoại chụp hình và quay lại hiện trường vụ phá rừng này.

Trong lúc ông Lê Văn Ba đang thực hiện việc ghi lại hình ảnh trên, bỗng xuất hiện 3 đối tượng xông tới dùng mũ cối hành hung ông.

Các đối tượng trên liên tục đánh nạn nhân cho đến khi có sự xuất hiện của Công an xã Lộc Phú mới chịu dừng lại.

Ông Lê Văn Ba được chuyển tới điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm trong tình trạng bị gãy cánh tay, nứt xương bả vai và chấn thương vùng đầu.

Kiểm tra hiện trường vụ việc, Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm xác định có 8 cây thông 3 lá khá lớn đã bị cưa hạ, cắt khúc, để lại tại hiện trường 60 lóng gỗ.

Ngoài ra, còn có 20 cây thông đã bị ken gốc, trong đó nhiều cây đã chết khô.

Khu vực rừng thông này được nhà nước giao cho cộng đồng dân cư quản lý. Nhiều năm qua, khu vực này là điểm nóng về tình trạng phá rừng để lấn chiếm đất lâm nghiệp.

Theo thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã nhanh chóng tiến hành trưng cầu giám định pháp y về tỷ lệ thương tật và đánh giá tài sản bị thiệt hại.

Theo thông báo Kết luận giám định số 567/TB-ĐTTH ngày 19/7/2022 của Cơ quan điều tra Công an huyện Bảo Lâm thì Kết luận giám định pháp y về thương tật của Trung tâm pháp y tỉnh Lâm Đồng đối với ông Lê Văn Ba có tỷ lệ tổn thương do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 3%, chưa đủ tỷ lệ thương tích để khởi tố vụ án.

Sau khi nhận kết quả về tài sản bị thiệt hại và trưng cầu giám định, ông Ba không đồng ý về kết quả giám định và đề nghị được giám định lại.

Sau đó, Công an huyện Bảo Lâm đã đưa ông Ba đi giám định tại Phân viện Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Bộ Công an).

Đến ngày 8/9/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã có Thông báo số 95/TB-ĐTTH gửi người bị hại.

Nội dung thông báo nêu rõ căn cứ Kết luận giám định pháp y về thương tích của Phân viện Khoa học hình sự của Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra tại thời điểm giám định của ông Lê Văn Ba là 12%.

Theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 quy định người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11-30% hoặc dưới 11%, nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong đó điểm đ, khoản 1 của điều 134 đã quy định trường hợp tỷ lệ tổn thương dưới 11%, nhưng đối tượng thực hiện hành vi có tổ chức...