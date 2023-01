Kon Tum: Khởi tố bị can xông vào nhà nạn nhân trói tay, chân rồi hiếp dâm

Một phụ nữ đến Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) tố giác việc bị một người đàn ông khống chế, trói tay, chân rồi thực hiện hành vi đồi bại. Công an bắt giữ, khởi tố bị can về tội hiếp dâm.

Ngày 10-1, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Vũ (38 tuổi, trú thôn 2, TT.Sa Thầy, H.Sa Thầy) về tội hiếp dâm.



Hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, một phụ nữ tên T. ở H.Sa Thầy có đơn tố giác lên cơ quan công an về việc bị Trần Ngọc Vũ hiếp dâm. Cụ thể, khi người phụ nữ này đang ở tại nhà riêng thì bị Vũ khống chế, dùng dây trói tay, chân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an H.Sa Thầy đã triển khai lực lượng, tổ chức khám nghiệm hiện trường, mời nghi phạm đến trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Trần Ngọc Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện cơ quan chức năng ở Kon Tum đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ hiếp dâm trên theo quy định của pháp luật.