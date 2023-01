Du khách đến Lâm Đồng dịp Tết Dương lịch tăng 33%

Ngày 3-1, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, tổng lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 120.000 lượt, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Du khách tham quan, chụp hình check-in tại Đà Lạt dịp Festival Hoa Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Điểm đáng chú ý, kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 tiếp nối ngay sau Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX, nên lượng du khách lên Đà Lạt và Lâm Đồng nhiều hơn năm 2022. Do các sự kiện, chương trình của Festival kéo dài từ giữa tháng 11 đến hết 31/12, nên lượng khách đến Đà Lạt tham dự các sự kiện chính của Festival không tập trung vào một thời điểm.

Các tuyến đường tại thành phố Đà Lạt cũng được mở rộng hơn trước, vì vậy, không còn cảnh ùn ứ giao thông như các kỳ Festival trước. Hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú liên tục đón khách trong thời gian này với lưu lượng vừa phải, nên không xảy ra tình trạng quá tải, tạo cảm giác thoải mái cho du khách đến tham quan nghỉ dưỡng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong thời gian diễn ra Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022 (từ tháng 11 đến hết tháng 12/2022), tổng lượng khách đến Lâm Đồng đạt 1.850.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế 35.000 lượt; khách lưu trú đạt 1.550.000 lượt.

Riêng 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, tổng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ước đạt 120.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 6.500 lượt, tăng hơn 10 lần so với Tết Dương lịch năm 2022; khách nội địa đạt 113.500 lượt, tăng 27%... Từ đầu tháng 12/2022, Cảng hàng không Liên Khương đã mở lại nhiều đường bay đi và đến sân bay Liên Khương từ Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc… sau thời gian dài tạm ngưng do dịch bệnh.

Trước đó, tại Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2022 Đà Lạt-Lâm Đồng đón hơn 7 triệu lượt du khách, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2021. Trong số này, du khách quốc tế 150 nghìn lượt, tăng 7 lần so với năm 2021; khách đăng ký lưu trú 5,5 triệu lượt, tăng 10% so với kế hoạch và gấp 3 lần so với cùng kỳ 2021. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 12 lần.

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 25/7/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch chất lượng cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo, tổ chức nhiều chương trình, sự kiện để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, như Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng, xúc tiến mở lại một số chuyến bay charter (công ty du lịch lữ hành thuê trọn chuyến) từ Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia… Nhờ vậy, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được phục hồi nhanh chóng.