Điều tra vụ phá hoại vườn sầu riêng của người dân ở Lâm Đồng

Chiều 6/1, Công an huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi phá hoại vườn sầu riêng của hộ ông Nguyễn Minh Tuấn và Đinh Văn Miên, cùng trú tại thôn 1, xã Đạ P’Loa, huyện Đạ Huoai.

Một vườn sầu riêng bị chặt đốn. (Nguồn: Báo Lâm Đồng)



Trước đó, sáng 2/1 vừa qua, ông Nguyễn Minh Tuấn và ông Đinh Văn Miên ra vườn, phát hiện hơn 40 cây sầu riêng bị kẻ gian chặt phá nên trình báo chính quyền địa phương và Công an xã.



Lãnh đạo Công an huyện Đạ Huoai đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an xã Đạ P’Loa khám nghiệm hiện trường, đồng thời lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra.



Qua kiểm tra hiện trường, có 41 cây sầu riêng của 2 hộ dân đã bị kẻ xấu chặt phá, gây hư hại nặng. Những cây sầu riêng đang cho thu hoạch bị chặt đẽo sát gốc, cây trồng từ 1-2 năm bị chặt ngang thân. Trước đó, tại một số địa phương của tỉnh Lâm Đồng cũng đã xảy ra những vụ phá hoại hoa màu của người dân tương tự như trên, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.



Đạ Huoai được xem là “thủ phủ” sầu riêng của tỉnh Lâm Đồng và đây cũng là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao, chưa có loại cây trồng nào thay thế được.



Theo thống kê, đến nay toàn huyện có khoảng 3.400ha sầu riêng; trong đó khoảng 2.500ha đã cho thu hoạch.



Hầu hết sầu riêng Đạ Huoai hiện đã được người dân chuyển đổi qua trồng các giống ghép Thái Lan cho năng suất, chất lượng cao như Mong Thong, Ri6 và Đô Na.



Năm 2020, sản lượng sầu riêng Đạ Huoai đạt hơn 25.000 tấn và mang lại nguồn thu cho người dân toàn huyện hơn 1.000 tỷ đồng.

