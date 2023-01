Đắk Nông: Đôi bạn rủ nhau đánh bida khi tàn cuộc nhậu, 1 người bị đâm chết

Sau cuộc nhậu, đôi bạn rủ nhau đi đánh bida nhưng sau đó lại mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, 1 người bị đâm chết.

Ngày 4-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Hải Đăng (33 tuổi, ngụ xã Thuận Hạnh, H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông), để điều tra hành vi giết người trong lúc đánh bida.

Trước đó, ngày 31.12.2022, sau khi uống rượu cùng nhau, Nguyễn Hải Đăng cùng Trần Văn Hiếu (26 tuổi, cùng ngụ xã Thuận Hạnh) rủ nhau đi chơi bida. Trong lúc đánh bida, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, đánh nhau.

Lúc này, Đăng dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Hiếu. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Hiếu đã tử vong vào sáng hôm sau.

Sau khi gây án, ngày 1.1.2023, Đăng đến Công an xã Thuận Hạnh (H.Đắk Song) đầu thú, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Công an xã Thuận Hạnh đã lập hồ sơ ban đầu, sau đó chuyển cho Công an tỉnh Đắk Nông điều tra theo thẩm quyền.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, điều tra xử lý Nguyễn Hải Đăng về hành vi giết người.