 Đắk Lắk: Bắt 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền vàng mang theo mã tấu, dao găm

Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) truy bắt 2 nghi phạm nguy hiểm, luôn thủ sẵn nhiều hung khí, gây ra vụ cướp giật dây chuyền vàng trên địa bàn.





Ngày 14.1, tin từ Công an H.Krông Năng (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý Ngô Quang Phúc (46 tuổi) và Đào Minh Thuận (34 tuổi, cùng trú H.Krông Pắk, Đắk Lắk) về hành vi cướp giật tài sản.



Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 12.1, bà L.T.H (trú xã Phú Xuân, H.Krông Năng) đang đi bộ trên đường thì bị 2 đối tượng đi trên 1 xe mô tô áp sát, cướp giật sợi dây chuyền vàng trên cổ rồi tẩu thoát.



Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Krông Năng cử lực lượng cùng Công an xã Phú Xuân phối hợp xác minh, bám sát hướng di chuyển của các đối tượng để truy bắt.



Đến 21 giờ cùng ngày, lực lượng trinh sát tiếp cận, khống chế, bắt giữ được Phúc và Thuận là 2 nghi phạm gây ra vụ cướp giật. Khám xét trên người và trong ba lô của 2 nghi phạm này, công an thu giữ 3 con dao, 1 mã tấu, 4 túi ớt bột, nhiều viên đá và 2 sợi dây chuyền vàng.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Phúc và Thuận khai nhận ngoài vụ cướp giật nói trên, còn gây ra vụ cướp giật tài sản khác tại H.Ea Kar.



Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)