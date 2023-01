Chủ tịch nước: Đắk Lắk cần giảm thiểu số lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà bộ đội biên phòng đã đạt được trong năm qua.



Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk trồng cây lưu niệm tại Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Đắk Lắk là địa bàn đặc biệt quan trọng về chiến lược quân sự, an ninh trật tự của vùng Tây Nguyên và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là một nhiệm vụ vô cùng to lớn của cấp ủy, chính quyền các cấp, của lực lượng vũ trang và nhân dân, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách.