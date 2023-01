Cảnh sát hình sự lội suối, đu dây bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc tinh vi    

Sáng 13/1, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt quả tang 9 đối tượng đang đánh bạc, thu giữ hơn 40 triệu đồng trên chiếu bạc, hơn 63 triệu đồng các đối tượng mang theo cùng nhiều tang vật có liên quan.



Bắt giữ 15 đối tượng đánh bạc dưới hình thức "xóc dĩa"

Công an Đak Đoa tạm giam 2 đối tượng ghi lô đề

Hình ảnh tại hiện trường vụ việc.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự xác định nghi vấn về một địa điểm tụ tập đông người có dấu hiệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Quá trình trinh sát cho biết, địa điểm đánh bạc thuộc khu vực giáp ranh giữa huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, có địa hình hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là dòng suối sâu chỉ có một con đường độc đạo băng qua bằng 1 cây cầu nhỏ.



Đáng chú ý, xung quanh khu vực này luôn có 5 đến 6 đối tượng cảnh giới. Đồng thời, đây không phải là nơi cố định của nhóm này thường hoạt động mà chỉ là 1 trong các địa điểm di động các đối tượng chọn để che mắt cơ quan chức năng.



Vụ việc được lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Di Linh, Công an huyện Đức Trọng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để triệt xóa tụ điểm đánh bạc trên.





Địa hình phức tạp quanh khu vực hiện trường



Đêm 3/1, gần 30 cán bộ chiến sỹ băng rừng hơn 3 giờ đồng hồ để tiếp cận khu vực vườn cà phê của Huỳnh Mạnh Hô (25 tuổi, thường trú Tam Bố, Di Linh). Khi xác định thời điểm phù hợp, các mũi trinh sát đồng loạt bơi qua suối, đu dây trên vách núi ập vào bắt quả tang, khóa chặt 9 đối tượng đang đánh bạc với hình thức xóc đĩa thắng thua bằng tiền. Hơn 10 đối tượng khác khi thấy lực lượng công an đã liều lĩnh bơi qua suối tẩu thoát.



Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện 40.650.000 đồng còn lại trên chiếu bạc, 4 con vị, 1 chén nhựa, 1 đĩa sứ, 1 bộ bài tây, 8 điện thoại, 1 xe ô tô và 16 xe máy các loại… Ngoài ra, qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thêm 63.260.000 đồng trên người các đối tượng mang theo để đánh bạc.



Làm việc với cơ quan công an, 9 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.



Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Di Linh, Công an huyện Đức Trọng củng cố hồ sơ, tài liệu và truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn, bàn giao hồ sơ cùng tang vật và đối tượng cho Công an huyện Di Linh thụ lý điều tra theo thẩm quyền.



http://baolamdong.vn/phap-luat/202301/canh-sat-hinh-su-loi-suoi-du-day-bat-qua-tang-nhom-doi-tuong-danh-bac-tinh-vi-d3208ed/



Theo LÊ TIẾN (LĐ Onine)