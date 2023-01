 Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen các chiến sĩ cứu 2 bố con bị rơi xuống giếng sâu

Ngày 12-1, Bộ trưởng Công an Tô Lâm gửi thư khen Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời giải cứu thành công 2 bố con trú ở TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bị rơi xuống giếng bỏ hoang.





Trước đó, khoảng 19 giờ 35 ngày 11-1, người dân phát hiện cháu Nguyễn Văn Đông (SN 2015) bị rơi xuống một giếng nước bỏ hoang tại số 80 đường Đinh Núp (phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột), có độ sâu hơn 20m. Lập tức bố của cháu bé là anh Nguyễn Văn Phương (SN 1979) lao xuống giếng để cứu cháu Đông. Tuy nhiên, do giếng sâu nên hai bố con bị mắc kẹt bên dưới.





Chiến sĩ cảnh sát chui xuống giếng để cứu 2 bố con. Ảnh: Công an cung cấp





Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk huy động 2 xe đặc chủng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để cứu nạn. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng nhanh chóng triển khai công tác cứu nạn. Sau 7 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 bố con lên khỏi giếng nước an toàn.



Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, biểu dương, khen ngợi Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk và các cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn đã hết sức nhạy bén về nghiệp vụ, không quản ngại điều kiện khó khăn, kịp thời giải cứu các nạn nhân, thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.





Giếng sâu nơi 2 bố con bị rơi xuống. Ảnh: NLĐO



Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Cục Công tác Đảng và công tác chính trị chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk đề xuất hình thức khen thưởng đối với Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng các cá nhân trực tiếp tham gia cứu nạn.



Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Công an các tỉnh, thành phố chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai các biện pháp đảm tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Quý Mão 2023.

Theo Nguyễn Hưởng (NLĐO)