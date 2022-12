Trúng mùa cà chua, một nông dân Đắk Nông trồng 5 sào lãi 200 triệu/vụ  

Gia đình ông Nguyễn Văn Minh, ở thôn 8, xã Đắk Búk So (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông), trồng hơn 5 sào cà chua. Vụ này, gia đình ông thu nhập được trên 40 tấn quả cà chua, với giá bán 18.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông Minh có lãi trên 200 triệu đồng.





Hiện nay, nhiều diện tích cà chua của huyện Tuy Đức đang cho thu hoạch. Vụ này, bà con rất phấn khởi vì cà chua trúng mùa, được giá, mang lại nguồn thu nhập khá.



Gia đình ông Nguyễn Văn Minh, ở thôn 8, xã Đắk Búk So (Tuy Đức), trồng hơn 5 sào cà chua. Theo ông Minh, vụ thu đông năm ngoái, gia đình ông xuống giống cà tím và có nguồn thu nhập khá.



Còn năm nay, để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thu mua, ông chuyển sang trồng cà chua. Điều đáng mừng, lứa cà chua vụ này gặp thời tiết thuận lợi, nên đạt năng suất cao, chất lượng quả đồng đều.



Hơn nữa, ngay từ đầu vụ thu hoạch, cà chua bán được giá cao, mang về nguồn thu nhập khá. Với 5 sào đất, ông xuống giống hơn 10.000 cây cà chua.



Chi phí đầu tư cho mỗi cây cà chua từ khi trồng đến lúc thu hoạch hết khoảng từ 12.000 – 15.000 đồng. Vụ này, gia đình ông thu nhập được trên 40 tấn quả cà chua, với giá bán 18.000 đồng/kg. Sau khi trừ chi phí, ông Minh có lãi trên 200 triệu đồng.



Ông Minh cho hay: "Những ngày qua, nhu cầu tiêu thụ cà chua trên thị trường rất cao. Gia đình thuê nhân công thu hái đến đâu tiêu thụ hết đến đó. Cà chua cũng được giá hơn so với mọi năm”.



Theo ông Trần Văn Tâm, chuyên viên Phòng NN – PTNT huyện Tuy Đức, năm 2022, toàn huyện gieo trồng được 582 ha rau xanh các loại, sản lượng thu hoạch ước đạt 9.567 tấn.



Trong đó, diện tích cà chua của huyện khoảng 48 ha, chiếm 8,4% diện tích cây ngắn ngày vụ thu đông. Cây cà chua trồng tập trung chủ yếu trên địa bàn xã Quảng Tâm và Đắk Búk So.



Hiện nay, sản phẩm cà chua của huyện đang hình thành chuỗi liên kết, sản xuất theo nhu cầu thị trường, nên được xuất bán rộng rãi tại một số tỉnh, thành trong nước.





Nhiều bà con huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông có nguồn thu nhập khá nhờ trúng mùa cà chua.



Để vườn cà chua sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao, các nhà vườn trên địa bàn huyện Tuy Đức đã áp dụng các tiến bộ kỹ thuật sản xuất. Bên cạnh cây cà chua trồng trong nhà lưới, nhờ áp dụng kỹ thuật, những diện tích trồng ngoài trời cũng mang lại hiệu quả cao.



Trong đó, hầu hết diện tích cà chua ngoài trời đều được bà con lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt, sử dụng màng phủ nông nghiệp để giữ ẩm, hạn chế dinh dưỡng bị rửa trôi, ngăn chặn cỏ dại, sâu bệnh.



Bà Phạm Thị Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức cho biết, những năm qua, huyện Tuy Đức đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân khai thác hiệu quả lợi thế về khí hậu, đất đai.



Trong đó, huyện giúp bà con phát triển cây rau xanh theo hướng hàng hóa, bền vững. Riêng vụ thu đông năm nay, nhiều bà con đã xuống giống cây cà chua và thắng lợi lớn.



Huyện Tuy Đức tiếp tục thực hiện chuyển đổi những vùng đất sản xuất các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng rau xanh. Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng, Tuy Đức có những thế mạnh nhất định trong phát triển rau xanh theo hướng chất lượng cao.



"Để sản phẩm rau xanh của người dân có đầu ra thuận lợi, địa phương đã liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho bà con nông dân", bà Phượng cho hay.





https://danviet.vn/trong-ca-chua-hai-la-liet-trai-ban-trung-gia-co-5-sao-nong-dan-dak-nong-lai-200-trieu-vu-20221207142915366.htm

Theo Kim Ngân (Báo Đắk Nông/Dân Việt)