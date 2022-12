Khởi tố nguyên Phó chủ tịch huyện vụ cấp 65 "sổ đỏ" trên đất rừng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện và 3 thuộc cấp vì liên quan đến việc cấp 65 "sổ đỏ" cho người dân trên đất rừng.



Cây xăng Quang Phước 1 của bà Phan Thị Liễu (vợ ông Phạm Đặng Quang, cựu phó chủ tịch huyện Đắk Glong) đã được cấp sổ đỏ trên đất rừng. Ảnh: Huỳnh Thủy

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông công bố các quyết định tố tụng đối với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 30-11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Đặng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong; Phạm Nguyên Vũ, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Đắk Glong; Đường Công Đức, công chức địa chính xã Quảng Sơn; K’Tang, nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Glong. Các đối tượng trên bị khởi tố để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.



Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của 1 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 2.2015 đến tháng 3.2019, UBND huyện Đắk Glong đã cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quy hoạch 3 loại rừng. Trong đó, có 49,964ha đất được Nhà nước giao cho Viện Khoa học Nam Trung bộ và Tây Nguyên quản lý và 1,954ha được Nhà nước giao cho Vườn Quốc gia Tà Đùng quản lý.

Việc cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này là sai quy định, gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước trên 4,1 tỉ đồng và thuộc trách nhiệm của 4 bị can nói trên. Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rộng.



Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của 1 đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài viết "Nguyên Phó Chủ tịch huyện "tiếp tay" cho vợ biến đất rừng thành... cây xăng". Cơ quan chức năng xác định, ông Phạm Đặng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong có dấu hiệu Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đến 65 "sổ đỏ" cấp trên đất quy hoạch 3 loại rừng thì các thửa đất số 39 và 40, thuộc tờ bản đồ số 18, nằm trên địa bàn thôn 4, xã Đắk Som được xác định là có nhiều khuất tất nhất.

Việc làm này được xác định đã gây thất thoát 1.305m2 đất Nhà nước quản lý, có yếu tố vụ lợi chuyển từ đất Nhà nước quản lý thành quyền sử dụng đất của cá nhân để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu của Doanh nghiệp Tư nhân Quang Phước. Điều đáng nói, người kinh doanh cây xăng này bà Phan Thị Liễu, vợ của ông Phạm Đặng Quang.