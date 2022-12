Điều tra vụ cây thông 3 lá ở Đà Lạt mới trồng chết hàng loạt

Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) vào cuộc điều tra nhiều vị trí rừng trồng thông 3 lá sau giải tỏa ở tiểu khu 160A, bị chết bất thường hoặc bị nhổ bỏ.

Ngày 10-12, UBND TP.Đà Lạt cho biết, đã có văn bản đề nghị Công an TP.Đà Lạt chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an xã Tà Nung tiến hành điều tra, xác minh, xử lý nghiêm đối với các vụ vi phạm phá hoại rừng trồng sau giải tỏa xảy ra tại khu vực tiểu khu 160A (xã Tà Nung), diện tích do Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung quản lý.

Khu vực tiểu khu 160A phát hiện thông 3 lá mới trồng chết không rõ nguyên nhân. Ảnh: CTV

Đồng thời phối hợp các cơ quan chuyên môn của TP.Đà Lạt rà soát, nghiên cứu các quy định, chế tài xử lý vi phạm liên quan đến việc phá hoại tài sản nhà nước (đối với hành vi vi phạm nhổ bỏ, phá hoại diện tích rừng trồng từ nguồn vốn của nhà nước…) để làm cơ sở chuyển cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý nghiêm.

Theo UBND xã Tà Nung, vào tháng 10.2021 và tháng 7.2022, xã Tà Nung phối hợp chủ rừng và cơ quan chức năng tổ chức giải tỏa hơn 10 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu này trên diện tích khoảng hơn 7,9 ha. Sau khi giải tỏa, xã đã bàn giao đất trống cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung tiến hành trồng rừng (thông 3 lá) với mật độ 500 cây/ha.

Cơ quan chức năng giải tỏa cây trồng lấn chiếm đất rừng ở tiểu khu 160A. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, mới đây, UBND xã Tà Nung phối hợp Ban quản lý rừng phòng hộ Tà Nung và Hạt Kiểm lâm Đà Lạt tiến hành kiểm tra các vị trí đã giải tỏa và trồng rừng nêu trên, phát hiện tại nhiều vị trí cây thông 3 lá đã chết toàn bộ chưa rõ nguyên nhân. Có vị trí cây thông 3 lá đã bị nhổ hoàn toàn và trên đất đã trồng bơ, mít…