Đắk Lắk: Mạnh tay xử lý xe chở mía quá khổ, quá tải

Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát; trong đó chú trọng kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các xe chở mía, nhất là trên tuyến QL26 đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 9-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, Công an các huyện Ea Kar, M’đrắk, Công ty Mía đường 333 và các doanh nghiệp vận tải tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với các đơn vị hoạt động vận tải mía trên tuyến QL26.



Các doanh nghiệp ký cam kết không chở quá khổ, quá tải trong vụ mía tới. Ảnh: Hoàng Bình

Theo đó, hơn 10 doanh nghiệp chuyên vận chuyển mía đã ký cam kết với các nội dung như: phổ biến cho lái xe chấp hành đúng quy định của pháp luật về trọng tải phương tiện, không sử dụng rượu, bia, chất ma túy và các chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện; không tổ chức bốc xếp, vận chuyển mía quá trọng tải, quá kích thước thành thùng theo thiết kế của xe hoặc không phủ bạt theo quy định…

Theo trung tá Ngô Hoài Nam, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, QL26 qua địa bàn tỉnh dài 120 km là tuyến đường hẹp, nhiều đoạn cong cua phức tạp. Tuy nhiên, đây là tuyến đường chính để vận chuyển mía nguyên liệu từ các vùng trồng mía trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk đến các nhà máy mía đường (Công ty cổ phần Mía đường 333 và một số nhà máy tại Khánh Hòa, Phú Yên).

Trước áp lực cạnh tranh, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải mía tìm mọi cách cơi nới thùng xe để chở hàng nhằm gia tăng lợi nhuận. Ngoài ra, các doanh nghiệp tìm cách đối phó với các cơ quan chức năng như canh giờ nghỉ hoặc giao ca, chọn cung đường lực lượng chức năng ít xuất hiện, cho người theo dõi tổ tuần tra… để chở hàng quá tải, quá khổ, vi phạm các quy định về tải trọng.

"Nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, ngoài việc ký cam kết với các doanh nghiệp vận tải, thời gian tới, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, trong đó tiếp tục chú trọng kiểm soát các phương tiện vận tải mía", trung tá Nam cho biết.



CSGT kiểm tra tải trọng một xe chở mía trên QL26. Ảnh: CTV

Cũng theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, trong 11 tháng của năm 2022, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã phát hiện và lập biên bản 37.429 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, tạm giữ 11.385 lượt phương tiện, xử phạt, thu nộp vào kho bạc nhà nước 51,6 tỉ đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 5.279 trường hợp.

Riêng trên tuyến QL26, trong 11 tháng qua, Phòng CSGT Đắk Lắk đã lập biên bản 3.704 trường hợp vi phạm; trong đó có 155 trường hợp xe ô tô tải chở mía vi phạm với các hành vi chủ yếu như: chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông, chở hàng vượt quá chiều cao cho phép, xếp hàng hóa làm lệch xe…