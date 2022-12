Đắk Lắk: Cầm dao đi trên đường, vô cớ đâm 3 người nguy kịch

Một người đàn ông trung niên nghiện rượu ở Đắk Lắk cầm dao đi trên đường, vô cớ đâm trọng thương 3 người dù không có mâu thuẫn với nhau.

Ngày 15-12, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Mạc Văn Sơn (48 tuổi, trú xã Cuôr Knia, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người. Sơn là bị can đã vô cớ cầm dao đâm 3 người nguy kịch.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 6.11, Sơn cầm dao đi trên đường thuộc khu vực giáp ranh giữa xã Cuôr Knia và xã Ea Bar (H.Buôn Đôn) thì gặp ông Vương Văn Lạnh (43 tuổi, trú xã Cuôr Knia) và vô cớ đâm một nhát vào vùng bụng người này.

Bị can Mạc Văn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, Sơn đi bộ thêm một đoạn thì gặp bà Tô Thị Ngậm (68 tuổi) và bà Triệu Thị Mình (52 tuổi, trú cùng xã Cuôr Knia). Sơn cũng vô cớ dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người bà Ngậm và đâm 1 nhát vào người bà Mình khiến các nạn nhân nguy kịch.

Tiếp đó, Sơn đi bộ về nhà rồi dùng dao tự đâm vào bụng và cắt vào cổ tay. Nhận tin báo, lực lượng công an đã tiếp cận, khống chế Sơn và cùng người dân đưa Sơn cùng 3 người bị đâm đến bệnh viện cấp cứu.

Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bà Mình bị thương tật tỷ lệ 60%; bà Ngậm 49% và ông Lạnh 6%.

Bước đầu, công an xác định giữa Sơn và các nạn nhân không có mâu thuẫn với nhau. Bản thân Sơn sống một mình, nghiện rượu nặng, chưa có tiền sử, bệnh lý về thần kinh.