Đắk Lắk: Bắt bị can tham gia hàng loạt vụ trộm dây tiêu trốn truy nã nhiều năm

Bị can từng tham gia 13 vụ cắt trộm dây hồ tiêu tại H.Cư Kuin (Đắk Lắk) trốn truy nã 7 năm vừa bị công an bắt giữ.

Ngày 19-12, tin từ Công an H.Cư Kuin (Đắk Lắk), đơn vị vừa phối hợp với Công an H.Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) bắt và di lý Nguyễn Thanh Hà (48 tuổi, trú xã Dray Bhăng, H.Cư Kuin) từ Bình Thuận về địa phương để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an H.Cư Kuin, Hà bị truy nã từ năm 2016 về tội trộm cắp tài sản. Trong quá trình lẩn trốn, Hà đã thường xuyên thay đổi chỗ ở tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Bị can Hà bị bắt giữ sau 7 năm trốn truy nã. Ảnh: Công an cung cấp

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào năm 2015, giá tiêu hạt và tiêu giống ở H.Cư Kuin (Đắk Lắk) ở mức rất cao. Hà đã cùng nhiều người khác thực hiện liên tiếp 13 vụ cắt trộm dây tiêu giống trên địa bàn huyện, gây thiệt hại hơn 56 triệu đồng, khiến người dân địa phương bức xúc.

Khi vào cuộc điều tra, Công an H.Cư Kuin đã làm rõ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can (trong đó có Hà) về tội trộm cắp tài sản và tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tuy nhiên, Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị Công an H.Cư Kuin ra quyết định truy nã từ năm 2016. Đến ngày 17.12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an H.Cư Kuin phát hiện Hà đang lẩn trốn tại xã Hàm Cường, H.Hàm Thuận Nam nên đã cử trinh sát phối hợp cùng Công an H.Hàm Thuận Nam bắt giữ.