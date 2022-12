Đà Lạt lần đầu có xe buýt mui trần đưa du khách ngắm quanh thành phố  

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt đề án thí điểm "Tuyến city tour - Thành phố ngàn hoa" bằng buýt mui trần như TP.HCM, Hà Nội... đang vận hành.





Đơn vị thực hiện là Chi nhánh Công ty CP Du lịch Việt Nam - Hà Nội tại TP.Đà Lạt. Theo đó, sẽ có 3 xe buýt mui trần đưa du khách ngắm quanh thành phố vào cả ban ngày và ban đêm, với các khung giờ: 8 - 10 giờ, 12 - 17 giờ (40 phút/lượt) và 18 - 22 giờ (30 phút/lượt). Đây là loại buýt hai tầng thoáng nóc, có 37 chỗ ngồi và 8 chỗ đứng.





Buýt thoáng nóc chuyên phục vụ du khách đang chạy trên nhiều tuyến đường ở TP.HCM sẽ có mặt ở Đà Lạt. Ảnh: Vũ Phượng



Trong thời gian thí điểm, buýt mui trần chạy trên cung đường của tuyến 1, bao gồm: Nguyễn Văn Cừ, Trần Quốc Toản, Phạm Ngũ Lão, Lê Đại Hành, Trần Phú, Lê Hồng Phong, Huỳnh Thúc Kháng, Triệu Việt Vương, Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Trần Quang Diệu, Trần Quý Cáp, Quang Trung, Yersin... Cung đường này, buýt dừng ở những điểm tham quan như Dinh 3, Dinh 1, ga Đà Lạt, Nhà Điên (Crazy House), vườn hoa Đà Lạt, nhà thờ Con Gà...



Đối với tuyến 2 dành cho khung giờ chạy đêm, tần suất 30 phút một lượt, xuất phát từ đường Nguyễn Văn Cừ đến Trần Quốc Toản, Hồ Tùng Mậu, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Trần Quý Cáp, Quang Trung, Nguyễn Trãi, Yersin quay lại Trần Quốc Toản qua Nguyễn Thái Học và kết thúc ở điểm xuất phát.



UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở GTVT tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND TP.Đà Lạt theo dõi, kiểm tra và giám sát hoạt động của loại hình buýt chở du khách này. Đồng thời đề xuất các biện pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình vận hành... Đề án sẽ kết thúc thí điểm vào 31.12.2023. Phía công ty tổ chức phải kê khai giá cước và trình thẩm định để thực hiện, niêm yết công khai trước khi vận hành theo đúng quy định.



Trước Đà Lạt, các địa phương đã từng triển khai buýt mui trần phục vụ du khách tham quan như TP.HCM, Hà Nội, Huế và Đà Nẵng. Loại hình du khách này đem lại tiện lợi cho du khách, khi chạy theo cung đường cố định, khách sẽ xuống điểm tham quan bất kỳ và tự do vui chơi, ngắm cảnh chờ đến chuyến xe kế tiếp và cuối cùng về lại bến xuất phát.





Du khách sẽ có cơ hội ngắm hồ Xuân Hương từ trên xe buýt mui trần. Ảnh: Lâm Viên



Trên thế giới, ở những thành phố du lịch lớn, có nhiều hãng buýt mui trần đón khách du lịch khác nhau trên cùng một tuyến với nhiều giá vé. Những nơi như Paris (Pháp) hay Rome (Ý), vì các điểm tham quan dày đặc, du khách không thể hoàn thành trong một ngày nên các hãng chia vé thành 1, 2 hoặc 3 ngày.



Theo Vi Nguyễn (TNO)