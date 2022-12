Bảo Lộc: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tham gia cá độ bóng đá

Sáng 3/12, Công an TP Bảo Lộc cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Chánh Tùng (30 tuổi, ngụ tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tạm trú tại Phường 2, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi "đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá.



Nguyễn Chánh Tùng bị bắt quả tang cùng tang vật khi đang thực hiện hành vi cá độ bóng đá



Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc bất ngờ kiểm tra quán cà phê Milano trên đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, TP Bảo Lộc. Tại đây, trinh sát phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Chánh Tùng đang sử dụng điện thoại di động vào trang web w.w.w.Viva.88.com rồi truy cập vào website 154.cuocba.com để thực hiện hành vi cá độ bóng đá thông qua tài khoảng Ttt2222 cùng với Trần Duy Tân đang tạm trú tại Phường 2, TP Bảo Lộc và một người tên Minh (chưa rõ lai lịch).



Tại cơ quan công an, Nguyễn Chánh Tùng khai nhận, Tùng nhận tài khoản trên trang web để cá độ bóng đá từ một người tên Huy (chưa rõ lai lịch). Sau đó, từ ngày 20 - 28/11, Tùng đã thực hiện hành vi cá độ bóng đá nhiều lần, với tổng số tiền 251 triệu đồng. Trong đó, có 2 lần tham gia cá độ cùng Trần Duy Tân và một người tên Minh, với số tiền hơn 5,5 triệu đồng. Cũng trong lần Tùng tham gia cá độ bóng đá với Tân và Minh thì bị công an phát hiện, bắt quả tang.



Tại cơ quan công an, Nguyễn Chánh Tùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đánh bạc của mình.



Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Nguyễn Chánh Tùng và Trần Duy Tân để mở rộng điều tra vụ án. Trong đó, Nguyễn Chánh Tùng bị khởi tố bắt tạm giam. Còn Trần Duy Tân được cho tại ngoại và bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi địa phương.



Theo KHÁNH PHÚC (LĐ online)