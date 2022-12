20 mũi trinh sát vây bắt đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup hơn 1.000 tỉ đồng

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đã chia làm 20 mũi trinh sát ập vào bắt giữ các đối tượng trong đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup hơn 1.000 tỉ đồng.

Ngày 12-12, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã biểu dương, khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an tỉnh Đắk Lắk cùng 2 đơn vị là Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá và ghi số đề qua mạng quy mô rất lớn.



Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk khen thưởng đột xuất lực lượng Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Trung đã ghi nhận, biểu dương, khen ngợi Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Ban chuyên án và các lực lượng phá án đã mưu trí, dũng cảm, khám phá nhanh vụ án. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng yêu cầu thời gian tới, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, tập trung đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước đó, ngày 7-12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát cơ động chia làm 20 mũi đồng loạt vây bắt, khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây ghi số đề và cá độ bóng đá mùa World Cup.



Đường dây đánh bạc hơn 1.000 tỉ đồng.

Bước đầu, 31 đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc. Các đối tượng này ở các huyện: Ea Kar, M’Đrắk, Krông Pắk, Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk), thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) và TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã tạm giữ hơn 350 triệu đồng, 16 thẻ ATM, cùng nhiều tang vật liên quan.

2 đối tượng cầm đầu đường dây này là Nguyễn Trọng Long (32 tuổi) và Nguyễn Ngọc Khoa (33 tuổi, cùng ngụ huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk). Trong đó, đối tượng Khoa khi biết Công an Đắk Lắk đấu tranh mạnh với tội phạm đánh bạc thì đã lánh đến nhiều tỉnh, thành như: Cần Thơ, TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu thuê khách sạn ở rồi móc nối với các con bạc trong tỉnh hoạt động.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, trung bình mỗi ngày đường dây đánh bạc này giao dịch khoảng 5 tỉ đồng và từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, tổng số tiền giao dịch đánh bạc hơn 1.000 tỉ đồng.