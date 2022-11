Kon Tum: Bị vây bắt, người vận chuyển heroin lao xe máy vào lực lượng công an  

Bị lực lượng công an vây bắt, người vận chuyển heroin liền lái xe tông trực diện vào lực lượng công an.





Ngày 19.11, Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một nghi phạm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.





Nghi phạm Nguyễn Phi Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: N.X.





Theo đó, chiều 17.11, trong quá trình tuần tra, Công an H.Ngọc Hồi phát hiện 1 người đàn ông đi xe máy trên đường bê tông thôn Đăk Tang, xã Đăk Xú có biểu hiện nghi vấn.



Khi phát hiện công an, người đàn ông trên liền vứt 1 túi ni lông màu đen xuống vệ đường.



Ngay lập tức, các trinh sát áp sát nhằm vây bắt kẻ tình nghi. Thấy vậy, người này liền lái xe tông trực diện vào lực lượng công an, hòng tẩu thoát. Tuy nhiên tổ tuần tra đã kịp thời khống chế, bắt giữ người đàn ông này.



Ban đầu, cơ quan công an xác định người đàn ông trên là Nguyễn Phi Hùng (30 tuổi, trú tại thôn Iệc, xã Pờ Y, H.Ngọc Hồi). Túi nilon mà Hùng đã vứt bên vệ đường có chứa 1 bánh heroin, trọng lượng 347 gr.



Hùng khai mình không biết gì về túi nilon chứa hàng cấm đã vứt ở vệ đường. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình theo dõi, vây bắt, cơ quan công an đã ghi hình lại làm bằng chứng.



Hùng khai nhận đang trên đường đi vận chuyển thuê số heroin trên thì bị bắt.



Đây là chiến công của Công an H.Ngọc Hồi trong những ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Chiến công này đã góp phần trong việc giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới Kon Tum.

Theo Đức Nhật (TNO)