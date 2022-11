Các cơ sở lưu trú ở Lâm Đồng sẵn sàng phục vụ du khách dự Festival hoa 2022

Từ nay đến hết năm 2022 âm lịch, tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều sự kiện quan trọng như tổ chức lễ hội Festival hoa, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... Để đáp ứng du khách tham gia các sự kiện này, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú ở tỉnh Lâm Đồng đã chủ động nâng cấp chất lượng dịch vụ.



Thành phố Đà Lạt sẽ là trung tâm của Lễ hội Festival hoa năm 2022. Ảnh: Vũ Linh

Để chuẩn bị cho Festival hoa 2022, dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... các ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị lưu trú, điểm thăm quan để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Ngoài ra, công tác quản lý giá cả các cơ sở kinh doanh, an ninh trật tự, an toàn giao thông... cũng được các ngành chức năng ở Lâm Đồng chú trọng, nhằm bảo đảm an toàn, mang lại sự hài lòng cho du khách bốn phương.

Ông Trần Mến, Giám đốc khu vực Tây Nguyên và miền Trung Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành Công cho hay, vào dịp này, lượng khách du lịch đặt phòng lưu trú ở đơn vị đã tăng hơn những tháng đầu năm rất nhiều.

"Để du khách có những kỷ niệm tuyệt vời trong dịp lễ hội Festival hoa ở Lâm Đồng thì đơn vị đã tập trung cải tạo cảnh quan, tiểu cảnh chào mừng Festival hoa và triển khai thêm dịch vụ mới cho khách hàng thoải mái lựa chọn, sử dụng" - ông Mến cho hay.



Đường phố Đà Lạt đã được trang hoàng đẹp đẽ, sẵn sàng phục vụ du khách bốn phương đến thăm quan, giải trí. Ảnh: Văn Khiêm

Không riêng gì Công ty Cổ phần du lịch Thành Thành công, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt và các địa phương khác đã đầu tư nâng cấp, đưa nhiều loại hình sản phẩm du lịch mới vào khai thác.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có hơn 3.000 cơ sở lưu trú, với trên 38.000 phòng nghỉ, đáp ứng nhu cầu lưu trú cho khoảng 75.000 lượt khách/ngày đêm.

Trong đó, thành phố Đà Lạt có khả năng giải quyết chỗ ở cùng lúc cho hơn 60.000 lượt khách/ngày đêm, chưa kể các điểm homestay, nhà nghỉ bình dân các loại...

Do đó, dự báo trong đợt cao điểm diễn ra Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán... sắp tới thì thành phố Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung sẽ đón nhiều du khách tới thăm quan, nghỉ dưỡng.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo này thì địa phương tự tin không để xảy ra tình trạng quá tải về lưu trú như trước đây.