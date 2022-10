Lâm Đồng: Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Festival hoa Đà Lạt năm 2022

(GLO)- Ngày 13-10, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022.

Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn. Ảnh minh họa, nguồn bvhttdl.gov.vn.

Theo baolamdong.vn, thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 15-10 đến hết ngày 31-12-2022. Phạm vi triển khai trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là các địa điểm tổ chức các sự kiện, hoạt động của Festival hoa Đà Lạt, các trạm dừng chân của khách du lịch, các điểm du lịch.

Cụ thể, nội dung hoạt động gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trước, trong thời gian diễn ra lễ hội; vận động người dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố nâng cao ý thức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố tại các khu vực diễn ra Festival.

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Ngành Công thương, Nông nghiệp và PTNT tăng cường hoạt động kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở theo phân công, phân cấp quản lý.

Ngành Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành, tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong các khu du lịch, điểm dừng chân, khu vực tập trung đông người, nơi diễn ra các hoạt động phục vụ Festival.

Khi phát hiện các vi phạm về an toàn thực phẩm, các đoàn kiểm tra phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm được phát hiện trong quá trình kiểm tra lưu thông trên thị trường.

Các địa phương thành lập các tổ phản ứng nhanh để xác minh, xử lý thông tin và điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm khi xảy ra trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Nguồn tin từ bvhttdl.gov.vn cho biết, Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 diễn ra từ ngày 1-11 đến hết ngày 31-12-2022, với chủ đề "Đà Lạt-Thành phố bốn mùa hoa".

Festival có 10 chương trình chính, gồm: Không gian hoa, Chương trình Đại nhạc hội chào mừng Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX, Chương trình nghệ thuật "Bảo Lộc-Hương trà, sắc tơ", Chương trình nghệ thuật đặc biệt công bố Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, Trình diễn thời trang tơ lụa-Con đường di sản và Không gian triển lãm thiên đường Tây Nguyên, Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Đà Lạt", Trưng bày, triển lãm hoa và cây có hoa quốc tế, chung kết "Hoa hậu Trái đất Việt Nam năm 2022", Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lâm Đồng và Chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2023 diễn ra vào tối 31-12-2022 sẽ khép lại Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX sau 2 tháng diễn ra.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival hoa Đà Lạt năm nay còn có 10 chương trình hưởng ứng, như: Hội chợ thương mại quốc tế, Phiên chợ rau, hoa Đà Lạt, Lễ hội kinh khí cầu, Đà Lạt-Du lịch những làng hoa, Carnaval đường phố...