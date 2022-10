Lâm Đồng: Tạm giữ cha đẻ bạo hành con trai như thời trung cổ

(GLO)- Sau khi nghe vợ kể lại việc con trai lấy trộm 100 ngàn đồng của gia đình, người cha đã hành hung, rồi sử dụng dây thắt lưng quấn cổ con trai dắt đi rất dã man…

Đối tượng sau khi hành hung, đã lấy dây thắt lưng quấn cổ con trai dắt đi. Ảnh baolamdong.vn

Ngày 21-10, Công an TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa có quyết định tạm giữ hình sự 3 tháng đối với Nguyễn Thành Luân (tên gọi khác là Luân Chùa, SN 1985, quê Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại phường 8, TP. Đà Lạt) để điều tra về hành vi hành hạ người khác.

Thông tin từ baolamdong.vn cho biết: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 19-10-2022, tại chung cư Huyền Trân Công Chúa Plaza (số 3 Mẫu Tâm, phường 5, TP. Đà Lạt), sau khi đi nhậu về, ông Luân nghe vợ kể lại việc con trai tên N.Đ.A.H. (SN 2012) lấy trộm 100 ngàn đồng của gia đình thì lập tức dùng tay, dây thắt lưng đánh tới tấp vào người H. Sau đó, Luân bắt con trai cởi quần áo, quỳ xuống sàn nhà, hai tay chống xuống đất bò từ căn hộ đang ở đến cầu thang và bò xung quanh căn hộ của Luân.

Chưa dừng lại ở đó, đối tượng sử dụng dây thắt lưng của mình thắt vào cổ con trai, rồi cầm một đầu dây thắt lưng kéo đi quanh hành lang, xuống cầu thang, xuống sân, ra ngoài đường phía trước khu chung cư. Trong lúc dùng dây thắt lưng kéo con trai, đối tượng nhiều lần giật dây thắt lưng buộc vào cổ H. và dùng chân đá vào người, dùng tay tát vào mặt; bắt con trai bò về căn hộ đang ở, bắt quỳ giữa nhà.

Vụ việc được hàng xóm trình báo cơ quan Công an. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường 5, phối hợp cùng Đội Điều tra tổng hợp Công an TP. Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Thông tin từ TTO được biết, cơ quan chức năng xác định đối tượng Nguyễn Thành Luân không sử dụng ma túy khi bạo hành con. Hiện đối tượng đang chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng.