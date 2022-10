Kon Tum: Đi qua ngầm lúc lũ về, xe bán tải bị cuốn trôi

Nước lũ đổ về nhanh đã cuốn trôi chiếc xe bán tải. May mắn, người đàn ông điều khiển chiếc xe đã kịp lên bờ an toàn.

Chiều 10-10, lãnh đạo UBND H.Kon Plông, Kon Tum, cho biết, các lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu hộ cho 1 chiếc xe bán tải bị nước lũ cuốn trôi.



Chiếc xe bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, trong ngày 10.10 trên địa bàn H.Kon Plông có mưa lớn, kéo dài khiến nước trên các sông, suối dâng cao. Chiều cùng ngày, một người đàn ông (đang công tác tại xã Măng Bút, H.Kon Plông) điều khiển xe bán tải theo hướng Măng Bút - Đăk Tăng đi qua ngầm thôn Kô Chất, xã Măng Bút thì nước lũ bất ngờ đổ về.

Không nhìn thấy đường đi, người đàn ông này liền xuống xe để dò đường. Tuy nhiên nước lũ đổ về nhanh đã cuốn trôi chiếc xe. May mắn, người đàn ông trên đã kịp tháo chạy lên bờ an toàn.

Sau khi nắm được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã được huy động nhằm hỗ trợ người đàn ông trên trục vớt chiếc xe khỏi dòng nước lũ.

Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Huy, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 10 - 11.10 trên phạm vi toàn tỉnh có mưa to. Riêng các H.Kon Plông, Đăk Glei, Tu Mơ Rông có mưa rất to. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao.