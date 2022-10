Huy động hàng trăm người chữa cháy kho hàng ở Buôn Ma Thuột

Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy tại kho hàng kinh doanh đồ gia dụng bằng nhựa ở Buôn Ma Thuột đã bùng phát mạnh, cột khói lên cao hàng chục mét và có nguy cơ cháy lan sang các gia đình xung quanh.



Cháy kho, kiện ngân hàng đòi bồi thường hơn 117 tỉ đồng

Lực lượng chữa cháy vận chuyển tài sản còn lại ra ngoài. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)





Sáng 23/10, trên đường 10/3, đoạn qua xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xảy ra vụ cháy kho hàng kinh doanh đồ gia dụng bằng nhựa.



Lực lượng chức năng đã huy động 8 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.



Theo phản ánh của người dân sinh sống gần hiện trường, vào khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, họ phát hiện kho hàng xảy ra cháy.



Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã bùng phát mạnh, cột khói lên cao hàng chục mét và có nguy cơ cháy lan sang các gia đình xung quanh.



Có mặt tại hiện trường, Trung tá Trần Tuấn Thanh, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết ngay sau khi nhận được tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động 8 xe cứu hỏa cùng gần 100 cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy.



Do kho hàng chưa nhiều đồ dễ cháy nên đám đám cháy bùng phát nhanh, lực lượng chức năng đã phải phá cửa kho, tường thông với nhà khác để tiếp cận và dập tắt đám cháy.



Rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người và lực lượng cứu hỏa đã kịp thời ngăn cháy lan ra khu vực dân cư xung quanh.



Theo ghi nhận của phóng viên, đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế.



Lực lượng chức năng tiếp tục bơm nước dập tàn lửa và làm nguội nhà kho, vận dụng dễ cháy đồng thời vận chuyển tài sản còn lại ra ngoài; điều tra, làm rõ vụ việc.

