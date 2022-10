Giám đốc Công an Đắk Lắk yêu cầu xử nghiêm đối tượng hành hung phóng viên

Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu xử nghiêm đối tượng hành hung phóng viên báo Giao thông khi đang tác nghiệp.



Đối tượng được cho là đã hành hung ông Hồ Ngọc Hùng, PV báo Giao thông trong quá trình tác nghiệp. Ảnh: B.T

Ngày 19.10, Thiếu tướng Lê Vinh Quy - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk - cho biết: “Công an tỉnh chỉ đạo cho Công an TP Buôn Ma Thuột tập trung điều tra xác minh, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi hành hung phóng viên báo Giao thông khi đang tác nghiệp.

Chúng tôi cũng chỉ đạo cho Phòng CSGT cùng công an các huyện rà soát tất cả các xe dù hoạt động trên tuyến và các bến không đúng quy định để xử lý”.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng thông tin thêm, sau khi nắm thông tin vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã chỉ đạo cho Công an tỉnh và các ngành liên quan tập trung xác minh, xử lý nghiêm đối tượng có hành vi hành hung phóng viên báo Giao thông.

Đồng thời, cơ quan có thẩm quyền tăng cường xử lý tình trạng “xe dù bến cóc” hoạt động trong thời gian qua theo phản ánh của cơ quan báo chí.

Như Lao Động đã thông tin, chiều 16.10, khi tiếp nhận phản ánh về tình trạng xe dù bến cóc lộng hành, ông Hồ Ngọc Hùng, PV báo Giao thông ra khu vực đường Nguyễn Tất Thành (TP Buôn Ma Thuột) để ghi nhận.

Khoảng 17h cùng ngày, phóng viên Ngọc Hùng có mặt tại trạm xe buýt trên đường Nguyễn Tất Thành (gần ngã 6 TP Buôn Ma Thuột) thì bắt gặp xe khách mang BKS 47G-000.21 của nhà xe Thế Vĩnh đang tấp vào đón khách, dù xe này đã cải tạo thành xe tải, không được phép chở khách.

Trong lúc phóng viên tác nghiệp, tài xế xe khác đã lao tới chửi bới rồi dùng tay đấm nhiều cái vào đầu, bụng phóng viên. Đồng thời, tài xế còn lớn tiếng đe dọa: "Mày tưởng tao sợ mày. Nhà mày ở Phước An. Con mày học ở đâu?...".

Sau khi xảy ra sự việc, phóng viên Ngọc Hùng đã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe trong tình trạng đa chấn thương.