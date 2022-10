Đề xuất đánh sập hầm khai thác vàng tồn tại suốt 10 năm ở Đắk Nông

Một hầm khai thác vàng trái phép tồn tại suốt 10 năm ở một huyện thuộc tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh này vừa chỉ đạo xử lý dứt điểm.

Chiều 20-10, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức cuộc họp báo thường kỳ, thông tin những vấn đề quan trọng về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của tỉnh trong 9 tháng đầu năm.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh kịp thời thông tin các vấn đề được báo chí phản ánh, trong đó có nạn khai thác vàng trái phép tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’long.



Điểm khai thác mỏ vàng trái phép tại huyện Đắk G'long.

Đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, tại khoảnh 5, tiểu khu 1660, lâm phần do Cty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, thuộc địa giới xã Quảng Hòa (huyện Đắk G’long) có việc khai thác vàng trái phép, diễn ra từ năm 2010.

Tuy nhiên, thời gian trước các đối tượng chủ yếu sử dụng công cụ thô sơ để khai thác, cơ quan chức năng của Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt truy quét, xử lý. Tuy nhiên, sau khi truy quét các đối tượng vẫn tiếp tục quay lại khai thác.

Cụ thể, vào ngày 12/1/2022, Công an huyện Đắk G’long phát hiện, bắt, xử lý vi phạm hành chính 4 đối tượng đang tổ chức khai thác vàng trái phép tại lô 24, khoảnh 5, tiểu khu 1660, lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Sơn quản lý, phạt 60 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện dùng để khai thác.



Phương tiện khai thác vàng mà các đối tượng để lại

Đầu tháng 9 năm 2022, lực lượng chức năng Công huyện Đăk G’long đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, truy quét, xử lý các điểm có nguy cơ khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện, tuy nhiên thời điểm kiểm tra các đối tượng không hoạt động.

Việc khai thác khoáng sản ở địa điểm nêu trên nằm dọc bờ suối giáp ranh giữa xã Quảng Sơn và xã Quảng Hòa, nằm sâu trong rừng, không có sóng điện thoại, các đối tượng chủ yếu lợi dụng mùa mưa, đường sá đi lại khó khăn, sự lơ là, chủ quan trong công tác tuần tra, quản lý bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng để mang công cụ, phương tiện vào khai thác.

Do đó, gây khó khăn trong công tác phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng. Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an huyện Đắk G’long phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ rừng; thường xuyên tổ chức truy quét để chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử lý các hành vi vi phạm xảy ra.



Lực lượng chức năng phá dỡ lán trại của các đối tượng khai thác vàng

Ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cho hay, đã chỉ đạo UBND huyện Đắk G’long giải quyết dứt điểm nạn khai thác vàng trái phép trên. “Tôi đề nghị lãnh đạo huyện Đắk G’long xử lý dứt điểm vấn đề này trong tháng 11. Đặc biệt, để xảy ra việc khai thác khoáng sản trái phép trong thời gian dài thì cần phải xem xét trách nhiệm lãnh đạo UBND xã Quảng Hòa kiểm về công tác quản lý trên địa bàn”.

Ngoài việc đánh sập hầm khai thác vàng trái phép trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đề nghị UBND huyện Đắk G’long cần xây dựng biện pháp lâu dài. Chặt đứt các tuyến đường giao thông vào trong để các đối tượng không thể vào khai thác nữa.