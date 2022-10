Đắk Nông: Mâu thuẫn gia đình, con sát hại cha

Sau khi sát hại cha mình, người con đưa thi thể cha về quê chôn cất. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bị can bị lực lượng chức năng tỉnh Đắk Nông phát hiện vụ việc và bắt giữ.

Ngày 3-10, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Huỳnh (32 tuổi, trú tại H.Thống Nhất, Đồng Nai) về hành vi giết người.

Phạm Ngọc Huỳnh tại cơ quan công an. Ảnh: CTV

Trước đó, Huỳnh cùng gia đình từ tỉnh Đồng Nai lên xã Thuận Hạnh (H.Đắk Song, Đắk Nông) làm ăn sinh sống. Ngày 10.7, trong lúc cả gia đình đang ăn cơm thì giữa cha mẹ của Huỳnh là ông Phạm Ngọc Vinh và bà Nguyễn Thị Lan có xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Huỳnh đến can ngăn, bảo vệ mẹ thì bị ông Vinh dùng ghế nhựa đánh vào người.

Sau đó, Huỳnh bỏ chạy thì bị ông Vinh dùng tay kéo giữ lại tiếp tục đánh khiến Huỳnh ngã xuống vị trí gần tủ nhôm kính. Lúc này, Huỳnh lấy con dao để trong tủ nhôm kính đâm một nhát vào vùng bụng của ông Vinh. Tiếp đó, Huỳnh bỏ chạy sang nhà hàng xóm ngủ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, bà Lan nhờ người đưa ông Vinh đến Trung tâm y tế H.Đắk Song cấp cứu nhưng ông Vinh đã tử vong. Đến khi đưa ông Vinh về nhà, bà Lan nói với mọi người ông Vinh chết do đột tử. Đến sáng hôm sau, Huỳnh trở về nhà cùng bà Lan và đưa thi thể ông Vinh về tỉnh Đồng Nai chôn cất…

Quá trình điều tra , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường nên đã phối hợp với Công an H.Đắk Song khám nghiệm hiện trường, làm việc với Huỳnh và những người liên quan. Tại cơ quan công an, Huỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án con sát hại cha đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.