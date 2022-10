Đắk Lắk: Giải cứu một thanh niên bị lừa qua Campuchia nghi để bán thận

Tin lời người quen trên mạng, anh Đ. vượt biên trái phép qua Campuchia với ý định... bán thận. Tuy nhiên, khi sang Campuchia, anh Đ. biết mình bị lừa và may mắn được giải cứu, đưa về Việt Nam.

Ngày 21-10, một lãnh đạo Công an xã Ea Bung (H.Ea Súp, Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa phối hợp giải cứu một nạn nhân bị lừa qua Campuchia, nghi để bán thận.

Trước đó, ngày 12.10, một người dân tìm đến Công an xã Ea Bung, trình báo anh T.Đ.Đ. (24 tuổi, trú thôn 1, xã Ea Bung) bị lừa bán qua Campuchia.

Theo đơn trình báo, thời gian gần đây, do túng tiền, anh Đ. lên mạng xã hội tìm kiếm nội dung "hiến thận không pháp lý" và nhắn tin lên nhóm.

Sau đó, Đ. được một người liên lạc, hướng dẫn qua Campuchia bán thận với mức giá 750 triệu đồng/quả thận. Khi vượt biên thành công sẽ được ứng trước 150 triệu đồng và chi phí đi lại đều do bên mua thận chi trả.

Anh Đ. được giải cứu và chuẩn bị bắt xe về Việt Nam. Ảnh: Công an cung cấp

Tối 10-10, anh Đ. bắt xe xuống TP.HCM. Ngày 11.10, anh Đ. được một nhóm người dẫn đến Long An và vượt biên qua Campuchia. Khi đến Campuchia, Đ. bị đưa đi rất xa, đổi xe nhiều lần, không được ứng tiền và cũng không gặp được người đã hẹn trên mạng nên Đ. biết mình bị lừa và gọi điện nhờ người thân cầu cứu Công an xã Ea Bung.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Ea Bung xác định được vị trí Đ. đang ở là khu vực hẻo lánh của Campuchia giáp với Thái Lan nên đã lên phương án giải cứu và báo cáo lên cấp trên. Ngoài ra, một cán bộ Công an xã Ea Bung có người quen bên Campuchia nên đã liên lạc để nhờ giúp đỡ.

Được sự hướng dẫn của công an cùng người dẫn đường, anh Đ. đã trốn khỏi khách sạn (do nhóm người lạ mặt thuê) và bắt xe về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Đến sáng 14.10, anh Đ. đã về tới nhà tại thôn 1, xã Ea Bung an toàn.

Ngay sau khi anh Đ. được giải cứu, người thân đã viết thư cảm ơn lực lượng công an các cấp và Công an xã Ea Bung.