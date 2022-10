Đắk Lắk: Bị bắt giam vì đâm người khác thủng ruột trong vụ hỗn chiến

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, hai người cùng bị khuyết tật (câm điếc) thách đánh nhau, khi giáp mặt hỗn chiến, một người trong nhóm đối phương bị đâm thủng ruột, tỷ lệ thương tật 41%.





Ngày 2.10, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Duy (25 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người trong một vụ hỗn chiến.



Duy là người khuyết tật, câm điếc bẩm sinh. Theo điều tra, từ năm 2018, thông qua mạng xã hội Facebook, Duy quen biết anh Ngô Văn Minh Tú (32 tuổi, trú TP.Tân An, Long An), cũng là người khuyết tật, câm điếc.



Do xảy ra mâu thuẫn với anh Tú, Duy thường xuyên lên mạng xã hội đăng tải hình ảnh thể hiện việc sẽ tìm anh Tú để đánh.





Bị can Nguyễn Duy tại cơ quan điều tra. Ảnh Công an cung cấp



Ngày 8.5, khi biết anh Tú đến TP.Buôn Ma Thuột chơi cùng bạn nên Duy nhắn tin thách thức đánh nhau. Đến tối cùng ngày, khi anh Tú đang ăn uống cùng nhóm bạn thì Duy gọi điện thoại video thách đến phòng trọ của Duy ở P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột để giải quyết mâu thuẫn.



Khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Tú cùng nhóm bạn đến phòng trọ của Duy. Tại đây, hai bên dùng hung khí hỗn chiến. Lúc này, Duy cầm con dao dài 22 cm đâm một nhát vào bụng anh Nguyễn Phương N. (23 tuổi, trú H.Cư Jút, Đắk Nông), người trong nhóm của Tú.



Anh N. được người trong nhóm bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng bị thủng ruột non, thủng mạc treo ruột non, tỷ lệ thương tật 41%.

Theo Trung Chuyên (TNO)