Công an bắt đối tượng Nguyễn Văn Sang vì giả danh công an

Ngày 23-10, Công an xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Sang (21 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) cho Công an TP Buôn Ma Thuột để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.





Lực lượng công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sang để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản





Theo kết quả điều tra ban đầu, thời gian gần đây, Công an xã Ea Kao nhiều lần nhận được phản ánh của các em học sinh về việc đêm khuya trên đường đi học về đã bị 1 đối tượng dùng gậy CSGT ra tín hiệu dừng xe kiểm tra. Người này tự xưng là công an rồi yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Nếu các em hoảng sợ đưa tiền thì đối tượng bỏ qua cho đi, còn nếu không có tiền thì bị đối tượng giữ giấy tờ xe.



Vào cuộc xác minh, lực lượng Công an xã Ea Kao bắt giữ được đối tượng giả danh công an là Nguyễn Văn Sang. Khám xét trên người Sang, công an thu giữ 1 còng số 8, 1 cây dùi cui, 1 cây gậy CSGT, 1 cái còi và 200.000 đồng vừa cưỡng đoạt.





Một số tang vật của vụ án



Tại cơ quan công an, Sang khai nhận cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh công an đi cưỡng đoạt tiền của người đi đường. Đối tượng mà Sang nhắm đến là các em học sinh đi học về đêm khuya. Bước đầu, Sang khai nhận đã thực hiện được 5 vụ cưỡng đoạt tiền của các em học sinh.

Theo C. Nguyên (NLĐO)