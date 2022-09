Xe máy va chạm với ôtô khách, 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Vụ va chạm xảy ra giữa xe ôtô khách và xe gắn máy khiến anh A Beo và vợ là chị Y Phiên trú tại thôn Dên Prông, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei, Kon Tum tử vong tại chỗ.



Pleiku: Va chạm giữa ô tô và xe máy, 1 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN phát)



Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông huyện Ngọc Hồi, trên địa bàn huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ.



Khoảng 16 giờ ngày 27/9, ôtô khách biển kiểm soát 47B-028.96 do Ngô Thanh Vy (sinh năm 1979, trú thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk) điều khiển, lưu thông theo hướng Đăk Glei-Phước Sơn.



Khi đến Km1429+430 đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei), ôtô khách đã va chạm với xe môtô biển kiểm soát 82N1-063.99 do anh A Beo (chưa rõ năm sinh) điều khiển, chở theo vợ là chị Y Phiên (sinh năm 1972, cùng trú thôn Dên Prông, xã Đăk Pét, huyện Đăk Glei) di chuyển theo hướng ngược lại.



Vụ tai nạn khiến anh A Beo, chị Y Phiên tử vong tại chỗ.



Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân bị hư hỏng nặng, lao xuống rãnh thoát nước bên đường; xe khách bị hư hỏng phần đầu.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Trạm Cảnh sát giao thông Ngọc Hồi đã đến bảo vệ hiện trường, điều tiết, phân luồng giao thông.



Hiện, vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đăk Glei tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo TTXVN/Vietnam+