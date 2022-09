Lâm Đồng: Xử lý 14.281 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông

(GLO)- Ngày 27-9, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sau hơn 3 tháng thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 14.281 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm quá tải trọng trên quốc lộ 20. Ảnh baolamdong.vn

Đợt cao điểm kiểm tra diễn ra từ ngày 20-6 đến 20-9-2022. Qua kiểm tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện 996 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 3.828 trường hợp vi phạm tốc độ; 742 trường hợp vi phạm cơi nới thành, thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ và 10 trường hợp điều khiển phương tiện giao thông dương tính với chất ma túy. Theo đó, đã xử phạt vi phạm hành chính, thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 18,48 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng tạm giữ 1.978 phương tiện các loại; đồng thời, tước giấy phép lái xe đối với 1.090 trường hợp vi phạm.

Cùng với đó là các vi phạm như chở quá số người quy định, tránh-vượt sai quy định, không có giấy phép lái xe, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông…

Theo thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian thực hiện đợt cao điểm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết 16 người, 12 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn nghiêm trọng giảm 10 vụ (15/25), số người chết giảm 1 người (16/17) và số người bị thương giảm 7 người (12/19).