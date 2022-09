Hành trình phạm tội của đối tượng Nguyễn Thành Công

Để các nạn nhân tin tưởng, đối tượng Nguyễn Thành Công đã làm giả các giấy tờ, văn bản đứng ra nhận làm luật sư bảo vệ cho bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều người.





Ngày 18-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kết thúc điều tra để chuyển VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thành Công (36 tuổi, ngụ huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đối tượng Nguyễn Thành Công đã làm giả các giấy tờ liên quan đến nghề luật sư để chiếm đoạt tài sản



Theo điều tra, Công không có nghề nghiệp ổn định, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định giả danh luật sư để chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Công đã chuẩn bị bằng cử nhân giả về luật, in danh thiếp cá nhân thể hiện mình là luật sư, con dấu cá nhân có in chữ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, hợp đồng đại diện tố tụng để giả danh mình là luật sư. Bên cạnh đó, Công còn lập tài khoản cá nhân trên Facebook và thường xuyên đăng trong nhóm "Luật sư tư vấn miễn phí" những hình ảnh, thông tin cá nhân thể hiện mình là luật sư để mọi người tin tưởng.



Sau đó, khi có người liên hệ nhờ Công làm luật sư đại diện trong các vụ án hình sự, dân sự thì đối tượng sẽ yêu cầu đưa tiền rồi chiếm đoạt.



Chỉ trong vòng 1 tháng, từ tháng 11 đến tháng 12-2021, Công đã lừa đảo liên tiếp nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.



Trong đó, anh H.X.T. (36 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù về tội đánh bạc. Qua trao đổi, anh T. nhờ Công làm luật sư bào chữa cho mình tại phiên phúc thẩm. Công nói sẽ giúp anh T. được hưởng án treo với mức phí 60 triệu đồng. Anh T. sau đó bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nên đòi lại tiền nhưng không liên lạc được với Công.



Thậm chí, sau khi nhận tiền làm luật sư đại diện cho chị N.T.H.H. (41 tuổi, ngụ TP Buôn Ma Thuột), Công đã lập giả quyết định khởi tố vụ án với nội dung TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đơn tố cáo của luật sư Nguyễn Thành Công, đại diện cho thân chủ H. nên quyết định khởi tố vụ án lừa đảo và đưa vụ án ra xét xử…

Theo C. Nguyên (NLĐO)