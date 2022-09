Giao con chữa bệnh, nhận lại hũ tro cốt: Cha cháu bé lên tiếng vụ dàn xếp 5 tỉ đồng

Ông N.H.N - cha của cháu N.L.M.Q (3 tuổi, bệnh chậm phát triển) trong vụ giao con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt cho biết việc thỏa thuận bồi thường 5 tỉ đồng để rút đơn bãi nại là hoàn toàn không đúng.





Ngày 30-9, ông N.H.N - cha của cháu N.L.M.Q (3 tuổi, bệnh chậm phát triển) trong vụ giao con chữa bệnh nhận lại hũ tro cốt, chia sẻ với phóng viên rằng: "Lúc xảy ra vụ việc gia đình tôi vẫn còn tin ông Lê Minh Quang, tại vì chơi thân với nhau hơn 5 năm, tin tưởng mới giao con mình cho Quang chứ. Cháu Q. mất, gia đình tôi rất đau lòng nhưng kiềm nén cảm xúc để lo tang cho con chứ làm lớn chuyện ra thì ba mẹ tuổi già bị sốc chết theo thì khổ hơn".





Ông N.H.N cha của cháu N.L.M.Q (3 tuổi, bệnh chậm phát triển) bức xúc kể lại vụ việc.





Ông N. Nói tiếp: "Về phần ông Quang có tham gia lo đám tang cho cháu và thề thốt, đòi tự tử trên mộ con tôi nếu gia đình không tin cháu Q. (con tôi) bị mắc COVID-19 thật. Thậm chí, ông Quang xin gửi gia đình 5 tỉ đồng để bù đắp những mất mát. Ông Quang nói rất nhiều lần việc này nhưng tôi không quan tâm, vì tôi biết nó (Quang) không có tiền. Gia đình tôi đã bỏ hàng tỉ đồng để chữa bệnh cho con, tôi cần con chứ không cần tiền. Quan trọng là Quang nói thật tất cả vụ việc với gian đình tôi, còn gian dối là không được" – ông N. nói.



Cũng theo ông N, cho biết ông thấy ông Quang chân thành và có nhiều con nhỏ nên đã làm đơn xin bãi nại nhưng bên Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo theo quy định là không thể rút đơn. "Tôi cũng thông báo với Quang như vậy, nếu Quang có tội thì công an xử lý, không tội thì được pháp luật tha bổng thế thôi" - ông N nói.



Ông Lê Minh Quang và bà Cao Thị Thu Bích tại đám tang cháu Q.



"Khi gia đình tôi lo xong xuôi việc đám tang cho con và vụ việc của gia đình được báo chí đăng tải thì người nhà của Kiệt (cũng là bệnh nhân giống con tôi) có đơn tố cáo bị ông Quang đánh nên gia đình tôi nghi ngờ mới vào lại TP Bảo Lộc để tìm hiểu và phát hiện ra cơ sở chữa bệnh là căn nhà cấp 4 Quang thuê chứ không phải là khách sạn đầy đủ tiện nghi, có đội ngũ y bác sĩ như thỏa thuận" - ông N bức xúc.



Căn nhà cấp 4, ông Quang thuê lại của người dân tại TP Bảo Lộc làm cơ sở chữa bệnh chui.



Ông N nói tiếp: "Lúc này tôi mới biết nó (Quang) lừa mình. Nên, tôi tiếp tục làm đơn nhờ Công an Lâm Đồng vào cuộc điều tra. Việc giao dịch qua lại giữa hai bên với số tiền 500 triệu đồng và 800 triệu đồng đó là thỏa thuận vay mượn giữa cá nhân với nhau chứ không liên quan đến việc giao con cho Quang chữa bệnh".



Như Báo Người Lao Động đưa tin, ngày 29-9, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án "xâm phạm thi thể" và khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Quang (45 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) và bà Cao Thị Thu Bích (có tên gọi khác là Tuyết, 39 tuổi; quê thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk).



Khai nhận tại cơ quan điều tra của ông Quang, bà Bích đã hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra, ông Quang và bà Bích đang bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi địa phương do ông Quang tàn tật, bà Bích đang mang thai với ông Quang.



